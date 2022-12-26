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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義務役導入美軍最新模組化訓練　少花時間撿彈殼！實彈射擊暴增800發

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲未來義務役士兵將大幅增加實彈射擊數量。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對義務役恢復一年制，總統蔡英文27日將召開國安高層會議拍板改革內容，並於會後親自舉行記者會對外說明。據掌握，對於本次兵力結構改革，導入美軍最新模組化訓練模式，至於外界關注的打靶數量指標，將大幅提升實彈射擊數量，以全役期不低於800發為目標。

蔡英文明天上午10點將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，她也將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

對於這次兵力結構的改革，其實已經歷時長達2年多的盤整，而本次受影響的役男，也確定為民國94年次出生者。據掌握，本次改革的訓練內容，是導入美軍最新模組化訓練模式，主要考量現代防衛需求，參考國際各部隊，特別是美軍等具有實戰經驗的先進國家的訓練模式，來強化義務役人員的訓練。

舉例而言，新制的義務役士兵，必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時能具備協力民防任務的能力；此外，也增加模擬戰場實景抗壓訓練，參與戰術行軍以及聯合演訓等實戰化訓練等。

至於外界關注的打靶數量指標，過去實彈射擊的數量不多，且多花費時間在撿拾彈殼等多被詬病一事，未來也都進行調整，並大幅提升實彈射擊數量，以全役期不低於800發為目標。

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