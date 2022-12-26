本土疫情連2周上升！王必勝：跨年活動3類人不建議參加

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連兩周升溫，元旦連假即將來臨，指揮中心也提出跨年大型活動防疫2點建議，除了在人潮擁擠處可自主佩戴口罩外，也可以隨身攜帶手部清潔用品，在飲食前、如廁後勤洗手。指揮官王必勝也呼籲3類人應避免參加跨年活動，包括未接種疫苗的長者、幼童，都不建議參加。

本土疫情自上周三起連6日升溫，中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增14162例本土病例，較上周同期狂增37%，另增72例境外移入、14例死亡。疫情監測組組長周志浩也呼籲符合資格的民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。

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疫情升溫連帶口服藥物需求量上升，醫療應變組副組長羅一鈞表示，第三波疫情即將到來，倍拉維尚有29萬人份庫存，預計可使用152天；莫納皮拉韋庫存8.1萬人份，可使用天數達132天，不足時也可以再行添購，民眾無須太過擔心。

王必勝表示，元旦連假期間有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，不宜參加跨年活動；自主防疫、自主健康管理者，則依現行防疫規定須快篩陰性才能參加；未接種疫苗之長者、幼兒，不建議參加。

▲因應本土疫情上升，跨年等大型戶外活動防疫建議。（圖／指揮中心提供）