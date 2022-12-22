高雄超萌「史努比渡輪」來了！全新航線12／24開航　80元就能搭

▲高雄超萌「史努比渡輪」來了！全新航線12／24開航。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄港渡輪又有新航線啦！12月24日下午1點開始，海上巴士渡輪登場，航線沿途經鼓山魚市場、棧貳庫、旗津，用渡輪串聯高雄最夯的港邊景點，至明年8月20日止，每日開航。同時，旗福二號找來最有名的史努比妝點渡輪船身，讓高雄海上運輸更豐富、玩法更多元。

旗福二號近來低調趕工中，換上可愛的史努比外觀，雖還未完工啟航，已陸續有民眾於岸邊、海上拍照，亮眼吸睛的外表，加上高雄港藍天白雲美景，預計將造成一波搶搭風潮。

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▲高雄超萌「史努比渡輪」，80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了亮眼造型外，旗福二號也智慧升級，經濟部補助工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」就應用在旗福二號上，搭載17.3吋具有高穿透率、高解析、高亮度特色的AM Micro LED透明顯示面板，「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」，結合亞灣區的5G環境，成為南台灣第一艘智慧遊船。

▲▼「史努比渡輪」智慧升級，首創AI智慧窗屏導覽系統。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市輪船公司董事長黃淑美表示，鼓山魚市場、棧貳庫、大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街，自疫情逐漸穩定解封後，往來這幾個景點的遊客日漸增加，輪船公司自當扮演穿針引線的角色，同時找來了地球上最有名的-史努比妝點船身，以更活潑亮麗的外型吸引大小朋友搭乘。

輪船公司為讓更多民眾搶先體驗此行航線，與「亞灣easy go」推出高雄燈塔體驗遊程，於12月24、25日下午，分別提供260名體驗名額，報名參加即可免費搭乘史努比渡輪、享有船上、陸地導覽與燈塔小飲。

搭乘史努比航班，鼓山（魚市場）←→棧貳庫←→旗津，全線一律80元（6-12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙與陪伴卡半價），海上巴士航班詳細資訊及票價，可洽高雄市輪船股份有限公司FB及官網查詢。