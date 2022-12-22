寒流來沒熱水洗澡！「比當兵還不如」中山大學學生怒　校方將懲處

▲校方表示， 將懲處相關人員。（圖／中山大學提供）



記者許展溢／高雄報導

連日氣溫驟降，高雄中山大學學生指控宿舍竟沒有熱水可洗澡，校方坦承，H棟、武一宿舍因為熱泵系統啟動面板故障，其他棟則因水無法打上儲水桶，還有溫度太低，導致熱泵效能不佳，針對疏失將懲處相關人員。

高雄近日低溫達11度，中山大學學生不滿表示，想要洗個熱水澡卻沒有，有人就說「熱水器都裝飾？」、「當兵都有熱水，連當兵都不如」，有人認為「有錢蓋新大樓，怎會沒錢供熱水？」。有同學提到，這已經不是第一次了，去年12月也發生過，要洗澡連跑了2層浴室結果都是冷水。

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中山大學表示，學校宿舍分三大區棟，共13棟，經查12月1日至18日下午5點至晚上11點，武一村的熱水溫度大多低於39度，熱水監控人員未能及時處理，確有疏失，將提列懲處，C棟與H棟為偶發狀況，已快速排除。

校方進一步說明，這次共有4棟熱水無法正常供應，包括C棟的水無法打上儲水桶，16日更換馬達與壓力桶後恢復正常，H棟因熱泵系統啟動面板故障、武一的熱泵系統啟動面板故障，都在19日修復，而武四的熱泵系統雖正常，但因外面溫度太低，導致熱泵效能不佳。

校方指出，改進措施將熱水維護人員上班時間調整為下午1點至晚上10點，以利夜間尖峰時段監控水溫並進行簡易故障排除，目前各服務站皆有水溫監控回報機制，將嚴格落實異常通報與維修作業，維修期間會引導住宿生至鄰近浴室盥洗。另外，校方強調，寒流來襲時，將調高儲熱桶溫度至55度（原為50度），武二、三、四村，將輔助的鍋爐系統開啟時間從晚上8點提前到晚上6點。