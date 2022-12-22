為BNT次世代互酸！郭台銘說話太重？薛瑞元乾笑：可以自己想想看

記者趙于婷／台北報導

鴻海創辦人郭台銘和衛福部長薛瑞元因為BNT次世代疫苗採購「互酸」，引發社會關注，薛瑞元先是直指郭台銘「像BNT的推銷員」，讓郭台銘氣憤反嗆「禽獸食祿」。對此，薛瑞元今上午受訪時被問及是否會覺得郭台銘說話太重，他先是尷尬笑了幾聲，隨後表示「這可以自己想想看。」

▲郭台銘和薛瑞元因BNT次世代疫苗槓上。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭台銘為高齡97歲母親請命，希望中央可以採購BNT次世代疫苗，相關提議先是在昨日被薛瑞元酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，郭台銘隨後在臉書發文，以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。相關言論延燒，也讓薛瑞元在昨傍晚緊急對外澄清。

薛瑞元今上午出席立法院衛環會報告業務概況，會前受訪時再度被問及和郭台銘之間的戰火，他則持保留態度回應「昨天已經有說明過了，大概中間有一些可能是誤解。」進一步被問及是否會認為郭台銘說話太重？薛瑞元先是尷尬笑了幾聲後表示「這可以自己想想看。」

至於上海復星在昨天表示未來訂單可換次世代BNT，有人認為是否時機太過敏感？薛瑞元則表示，原有的合約都已經履行完畢了，歡迎這樣的轉變，商業策略本來就會很多轉折，不像國家政策要轉彎會比較困難，生意人做這樣的轉變，是很彈性的。

