抽文青相機！逛大稻埕OLYMPUS攝影展　50獎項帶回家

▲《O來報稻》活動主視覺。（圖／元佑實業提供）



記者陳俊宏／台北報導

長期致力於培養台灣攝影風氣的Olympus，今年首度串聯大稻埕街區14間風格店家，舉行《O來報稻》活動，參加還可抽文青PEN E-P7鏡頭組相機，超過50個獎項等你帶回家！

該活動希望透過品牌的影響力與攝影本質，將人文薈萃的大稻埕能被更多人了解與喜愛，也讓民眾在欣賞展覽之餘，能夠穿梭於老宅中，品嚐最道地的南北貨和烏魚子，還可以聽著爵士樂配上咖啡香，來場浪漫的大稻埕一日散策！

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▼OLYMPUS攝影展現場復古氛圍超文青。（圖／元佑實業提供）

「OLYMPUS PLAZA TAIPEI」今年串聯大稻埕周邊14間店家，舉辦《O來報稻》活動，分為「滿足好味稻」、「好喝稻不行」、「逛稻腿吃檸檬」、「買稻剁手手」、「一起喝到嗨」五大主題，包括DoGa香酥脆椒、dixielane Coffee X Jazz、TAKE FIVE 五方食藏、 Mikkeller Taipei 米凱樂啤酒吧 大稻埕 、 大稻埕創意街區發展協會、元信蔘藥行、合勝堂、杜甲 A-Ma、 迪化半日、埕樂通、琢磨coffee、梁山泊壹零捌、黃長生藥行、新亦勝14間店家。

凡於12月9日起至2023年1月15日，至合作店家完成指定任務，就有機會將日系復古、文青時尚的PEN E-P7鏡頭組相機（市價$28,990元）帶回家，總獎項總計超過50個！

▼OLYMPUS攝影展現場適合拍照打卡。（圖／元佑實業提供）



▼OLYMPUS底片數位攝影展。（圖／元佑實業提供）



「Olympus全國攝影大賽」是攝影圈年度盛事，自2019年大稻埕「OLYMPUS PLAZA TAIPEI」旗艦店開幕以來，每年皆會展出攝影大賽得獎的作品，展覽期間也會舉辦數十堂免費的攝影課程。今年度攝影展首次走出攝影圈，透過《O來報稻》串聯活動，將觀展後的感動觸及給大眾，同時希望將人文薈萃的大稻埕能介紹給更多人了解。

「OLYMPUS PLAZA TAIPEI」希望持續傳承老屋空間韻味及品牌理念進而延伸老屋情感，讓人與舊空間、環境擁有更多對話，凝聚出人與空間、環境共生的美好可能。

►《O來報稻》活動

｜活動期間｜2022.12.09 (五) - 2023.01.15 (一)

｜活動費用｜免費參加

｜主辦單位｜@Olympus Plaza Taipei（台北市迪化街一段142號）

｜合作店家｜DoGa香酥脆椒、dixielane Coffee X Jazz、TAKE FIVE 五方食藏、 Mikkeller Taipei 米凱樂啤酒吧 大稻埕 、、 大稻埕創意街區發展協會、元信蔘藥行、合勝堂、杜甲 A-Ma、 迪化半日、埕樂通、琢磨coffee、梁山泊壹零捌、黃長生藥行、新亦勝