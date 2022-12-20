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社會 社會焦點 保障人權

沒看到「農用機翻土犁」！騎士超車高速衝撞　臉撞爛送醫不治

▲▼高雄車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲王男超車撞上農用曳引機「翻土迴轉犁」，臉部變形送醫搶救不治。（圖／資料照）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市梓官區公館路石潭橋上產業道路2021年1月8號發生一起死亡車禍！一名王姓騎士騎車返家途中，不慎撞上由顏姓男子駕駛的農用曳引機「翻土迴轉犁」，猛烈撞擊力道，導致王男臉部變形等，送醫搶救後宣告不治。法官審理後，認為顏男未在翻土迴轉犁上加裝警示措施，因此依過失致死罪嫌判他4個月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

根據判決書，顏男領有農機使用證，從西向東行駛於該條產業道路，而王男從對向迎面駛來，當場撞上曳引機之左後輪後方翻土迴轉犁，而猛烈撞擊力道，導致王男臉部變形、多處撕裂傷、胸肋骨骨折、多重創傷等，經送醫搶救後仍因傷重宣告不治。

▲▼高雄車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

法官審理時發現，顏男以務農維生，且領有農機使用證，應知道翻土迴轉犁突出本機機身，應裝設反光標示或警告燈，但他卻未按照規定行事，而事發當時，顏男車輛停止等待對向小貨車通行，王男卻突然從小貨車後方竄出超車，才因此撞上翻土迴轉犁而喪命。

法官認為，此事故王男也須負部分責任，而顏男事後也坦承疏失，且積極與王男家屬達成和解，顯見他犯後有悔意，因此依過失致死判他4個月徒刑，得易科罰金。緩刑3年。全案可上訴。

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