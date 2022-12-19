經濟壓力仍大 　中國央行暗示2023年持續降準

▲人民幣。（圖／路透）



文／中央社台北19日電

年關將至，加上疫情升溫，中國明年的經濟情勢會如何演變成了外界關注焦點。中國人民銀行（中國央行）副行長劉國強近日透露，明年貨幣政策不能小於今年，暗示中國仍將採取寬鬆貨幣政策。

中國中央經濟工作會議於15、16兩日於北京舉行，會中承認明年中國經濟仍面臨許多困難挑戰，因此仍要堅持「穩字當頭，穩中求進」。官媒人民日報今天發布的評論也坦言，明年仍面臨「就業壓力與結構性矛盾」。

據上海證券報報報導，中國央行副行長劉國強在17日舉行的「2022-2023中國經濟年會」中透露，明年中國的貨幣政策力度不能小於今年。「需要的話，還要進一步加力，除非經濟增長和通貨膨脹超出預期。」

劉國強表示，目前中國仍然是少數保持正常貨幣政策的國家之一，貨幣政策工具仍較充足，數量工具和價格工具都有空間，流動性管理的手段和經驗都比較豐富。「總量要夠，包括更好地滿足實體經濟的需要，也包括保持金融市場流動性合理充裕，資金價格維持合理彈性，不大起大落。」

劉國強這席話被外界解讀為預告中國明年將持續維持寬鬆貨幣政策，而且仍有降準、降息的空間。

在今年世界主要國家都採取升息的緊縮貨幣政策，試圖遏制失控的通膨情形時，中國反其道而行，多次降準、降息，以寬鬆的貨幣政策刺激國內消費動能，穩定經濟情勢。

據公開資訊，中國分別在今年4月和12月間各降準1碼，總計釋放長期資金約人民幣1.03兆元（約新台幣4.53兆元）入市救經濟，降低相關業別和企業融資成本，支持受疫情影響單位復甦。

若將觀察時間拉長至全球疫情爆發的2020年初，中國已5度降準，每次幅度在1到2碼不等。