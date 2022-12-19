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限時9天！超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」　25元爽喝中杯美式

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出咖啡飲品全系列「任選3杯77折、5杯72折」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣冷當然要喝咖啡！就有超商門市推出連續9天咖啡優惠，咖啡飲品通通可享「任選3杯77折、5杯72折」，以民眾最愛喝的中杯美式35元來算，買5杯折扣後共126元，等於每杯只要25元，超級划算；線上則有買5送2組合優惠，最便宜只要花43元就能爽喝大杯濃萃拿鐵或濃萃美式。

7-11門市推出咖啡優惠，即日起至2022/12/27止，CITY全系列飲品可享「任選3杯77折、5杯72折」優惠(不可思議咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡除外)，買越多省越多。

OPEN POINT行動隨時取則有咖啡買5送2，即日起至12/21止，品項有「精品美式優惠價400元」、「濃萃拿鐵／濃萃美式任選優惠價300元」、「風味系列指定品項任選優惠價325元」、「歐蕾系列指定品項任選優惠價375元」以及「燕麥系列指定品項任選優惠價375元」，以上每會員限購4組，可兌換至2023/3/31止。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲只要至7-11活動官網完成指定任務，即可免費領取專屬CITY PRIMA NFT。

另外，7-11首度推出「CITY PRIMA NFT」，民眾只要至7-11活動官網完成指定任務，即可免費領取專屬CITY PRIMA NFT，限量3萬名；憑NFT還可參加抽獎，共有5000名幸運兒有機會獲得CITY PRIMA熱精品美式咖啡1杯。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王「7大品項買1送1」。（圖／漢堡王提供，下同）

漢堡王祭出「7大夯品買1送1」，優惠品項包括小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球及大杯可樂，即日起至12月31日通通可以爽吃買1送1，還不限時段及購買次數，可於門市、官網、自助點餐機使用，提醒此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲7大夯品買1送1無上限。

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關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

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