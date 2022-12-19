最辛苦球迷！做完核酸看世界盃　陸餐廳飯店「叩客」包場看球　

記者任以芳／北京-廈門報導

卡達世界盃足球賽昨18日最終戰，阿根廷隊拿下總冠軍，不只世界沸騰，受疫情影響的大陸球迷照樣找地方「集體」熬夜看球，冠軍一出爐，各大互聯網熱搜榜全是足球賽消息，超過上千萬人次點閱。不少酒吧餐廳舉行包場冠軍夜，業者幾天前開始瘋狂「叩客」，不少北京民眾特地去做核酸檢測，冒著可能確診風險也要看比賽，大陸民眾也成為這次世界盃史上最辛苦球迷。

▲梅西完成生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

卡達世界盃足球賽最終戰，球王梅西(Lionel Messi)帶領阿根廷隊拿下暌違36年隊史的第3冠，與此同時全球熬夜看比賽的球迷瘋狂沸騰，包括疫情中苦戰的大陸球迷也不例外，尤其北京疫情嚴峻，感染率十分密集，大部分的民眾選擇在家看球，也有「大膽」球迷豁出去，相約去外面餐廳「集體」看球賽。

北京餐飲業，像是酒吧、KTV、運動餐廳等被匡列的行業，必須查核消費者48小時核酸陰性證明，導致生意不理想，幾乎沒有客人上門，業者夾縫中求生存，一周前開始宣傳足球之夜活動。

▲ 北京部分餐廳業者推出足球夜，採取熟人預約制 。（圖／受訪者提供）

北京Dining Bar老闆接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「特地佈置場地，準備直播大型電視，早在幾天前請員工瘋狂『叩客』，通知老顧客可以來看球賽，採取預約制，都是熟人比較安心。」

剛開始業者也沒抱太大希望，一方面北京疫情實在太嚴重，加上球賽隔天是周一上班日，即使很多人居家辦公，還是不太敢出門就怕中招。大部分老顧客反應都是「我再考慮看看」、「不好意思，我全家都陽了。」、「先幫我留位置之後再確認」，不確定因素太大，導致餐廳業者很難抓到最後的預約人數。

▲世界盃之夜，大陸民眾也沸騰 。（圖／受訪者提供）

昨晚球賽開始後，真的有人陸陸續續上門，不少老顧客為了看球賽，特地跑去做核酸檢測，冒著可能確診或是「十混一」檢測出問題的風險，還是要集體看球賽感受氣氛。也有極少部分老顧客私下透露，「自己前一波確診康復，才敢出來趴趴走。」

對於北京餐飲業者來說，只要顧客核酸報告是陰性，就都能入場消費，最終Dining Bar兩家店至少九成滿。即使有些來看比賽的人不是球迷，只是想感受熱鬧氣氛，「冒著可能感染的風險，4年一次球賽不能錯過！因為大陸三年防疫政策也讓全民悶壞了！

▲大陸民眾包飯店看世界盃，避免感染風險 。（圖／受訪者提供）

目前大陸只有北京餐飲業必須看顧客48小時核酸報告，其他省市全面放開，舉例廈門不少餐廳酒吧打出足球之夜噱頭，雖然沒有大爆滿，大多00、90後顧客上門居多，部分飯店業者推出包房看球賽，主要針對會員客戶，訂房率還不錯。

住在廈門林先生就是在飯店看球賽，他說，「考量家裡有老人小孩，擔心到外面看球賽有風險，幾個好朋友和老婆大人請假，集體相約去飯店開趴。」依照廈門飯店或旅館均價，包一個晚上大約350、450元人民幣（換算台幣不到2千），熬夜看完球賽再回家，還能外賣烤串、喝啤酒，也不用整理十分方便。

▲微信朋友圈全部都是世界盃冠軍賽發文。（圖／翻攝微信）

沒出門的大陸民眾也啟動「雲端熬夜」模式，曬出各種看比賽場景，大部分還是宅在家看球賽的居多。凌晨冠軍隊伍出爐後，大陸通訊軟件微信朋友圈被瘋狂刷屏，所有人都向足球大神梅西發文致敬。

大陸各大互聯網抖音、微博、bilibili等媒體平台從昨晚一直到今（19）日清晨，發燒熱門榜都是阿根廷奪冠最新消息，大陸央視體育頻道首次和抖音合作直播冠軍總決賽，衝到上千萬人次觀看，第一名的討論話題也破千萬。

▲阿根廷奪冠衝上大陸熱搜榜。（圖／翻攝微博、抖音）

球賽落幕後，其他平台繼續至直播世界盃後續，舉例大陸媒體《大象新聞》今(19)日早上6點半累積觀看人數將近500萬人。不少網友留言，「一覺醒來，阿根廷奪冠了！牛！」

阿根廷奪冠這一夜，即使大陸民眾飽受疫情影響，無法感受現場氛圍，但也自得其樂，做核酸看比賽、透過雲端連線參與世界盃盛會，成為史上最辛苦球迷。