人夫硬上女同事還偷拍！完事逼見面喊：我要亂傳囉　她崩潰提告

▲北市一名人夫性侵女同事，還偷拍裸照，事後甚至拿裸照逼迫對方見面，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

人夫阿正（化名）與女子小青（化名）為前同事關係，而他竟以介紹工作為由，邀約小青聚餐，又把小青騙回住處性侵，甚至偷拍私密照片，事後又拿出偷拍的照片逼迫小青見面，「想看看影片內容是什麼嗎？」、「那我就亂傳囉」、「就是想見妳」等。案經小青報警提告，阿正被依法判刑3年4個月，民事部分，則須賠償小青20萬元。

判決指出，阿正2021年9月底以介紹工作為由，把小青約出來吃飯，用餐完後他假藉回家盥洗，竟趁機將小青壓在床上性侵，事後又趁著小青不注意，拿出手機偷拍裸照。

事隔兩個月後，阿正要求小青見面被拒絕，沒想到他竟拿出偷拍的照片恐嚇，「想看看影片內容是什麼嗎？」、「那我就亂傳囉」、「就是想見妳」、「妳來，我影片不留」、「我已經沒有耐心等待了」、「那就等著看吧」、「歡迎你去告我」等，嚇得小青直奔警局報案。

阿正到案後對於犯行坦承不諱，法官審酌，他因一時欠缺審視思慮，而無法妥適控制情慾，進而對小青性侵得逞，明顯不尊重他人性自主權，雖事後坦承犯行，且有彌補過錯的誠意，但被小青拒絕，法官最終依強制性交、恐嚇危安、無故竊錄他人隱私部位等罪，合併判阿正3年4個月徒刑；民事部分，則判他須賠償小青20萬元。