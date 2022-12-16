快訊／連8天升溫！本土+15316「6縣市仍破千例」、另增24死　

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續8天疫情升溫！中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增15,316例新冠本土個案，比上周同日增加約7.1%，縣市分布方面6都仍破千例，並以新北市病例最多；今日另增100例境外移入，確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,316例本土病例，較上周五多1,021例，增加約7.1%，也是連續8天單日病例比上周同日要多。

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個案分別為為6,830例男性、8,473例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，縣市分布以六都為多，都破千例，依序是新北市(2,889例)，臺中市(1,978例)，桃園市(1,875例)，高雄市(1,736例)，臺北市(1,487例)，臺南市(1,191例)。

其他縣市狀況依序是彰化縣(725例)，新竹縣(549例)，新竹市(449例)，屏東縣(423例)，苗栗縣(415例)，雲林縣(316例)，嘉義縣(224例)，南投縣(223例)，基隆市(182例)，宜蘭縣(174例)，花蓮縣(148例)，嘉義市(126例)，臺東縣(91例)，金門縣(66例)，澎湖縣(47例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為14例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月25日至12月12日，死亡日期介於6月6日至12月13日。

▲指揮中心公布12/16確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增100例境外移入個案中，45例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(3例)，中國、日本、美國、紐西蘭、荷蘭、菲律賓、越南及韓國(各1例)移入，另89例感染國家調查中。入境日期介於今年11月15日至12月15日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心12/16公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）