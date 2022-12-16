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女臥軌火車撞斷腳...被控公共危險　「法官搬高中物理」判她無罪

▲林女去年闖入鐵道臥軌，遭煞車不及的火車撞上。（圖／民眾提供）

▲林女去年闖入鐵道臥軌，遭煞車不及的火車撞上。（圖／民眾提供）

記者翁子皓／台中報導

台中林姓女子去年6月8日15時許穿越豐原火車站附近的軌道，對著火車敬禮再臥軌，導致她腿部遭火車撞擊，造成她右足踝粉碎性骨折，遭檢方依公共危險罪起訴，她事後辯稱自己「被詛咒、被附身」。法官認為火車並未因此傾覆或損壞，且根據物理學碰撞公式，火車也不可能因林女舉動而發生危險，因此判林女無罪。

判決書指出，黃姓台鐵司機去年6月8日下午駕駛火車，自台中市后里發車，並沿東正線行駛至台中市豐原區北邊177K處，快到豐原火車站時，發現林女闖入軌道中，林聽到鳴笛聲後，竟先對著火車敬禮再臥軌，司機見狀趕緊煞車，但仍因煞車不及，撞上林女的腿部，導致林女右足踝粉碎性、開放性骨折。

檢方認為林女的臥軌行為，可能會造成火車損壞、翻覆的危險，因此依公共危險罪將她起訴。林女供稱，她當時不知道發生什麼事，是被送到醫院後才知道發生何事，還說自己是「被詛咒、被附身」，又說她肉身臥在軌道上，人體非剛性物品，遭火車以正常車速撞擊，也不會損壞火車或使火車傾覆。

法官調查，火車撞上林女後，並沒有駕駛或乘客因此受傷，火車也沒有損壞，且根據高中物理學碰撞公式，火車重量遠大於林女，火車車速將不會改變，因此火車不可能傾覆、出軌或脫軌，此外火車在站間停車時，因軌道電路佔用，後方號誌機將自動顯示險阻，因此不致發生後車追撞前車的風險，因此判林女無罪，可上訴。

▲台鐵區間車南下快到豐原火車站時撞上一名婦人，所幸只有腿骨折，送醫治療。（圖／民眾提供）

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