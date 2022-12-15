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快訊／高雄16歲蒙面槍手闖民宅「囂張開6槍」　法院裁定收容

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄林園一處民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方雖然在12小時內抓到開槍的16歲主嫌林姓少年，但林姓少年一開始不願配合警方的偵辦行動，後來警方突破心防，終於在林園區某處起出涉案的長槍。今（15）日經檢察官向少年及家事法院、高雄地院聲請收容、覊押，法官裁定，涉案人林姓少年裁定收容，張嫌覊押。

12日凌晨3點41分警方接獲通報，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓主嫌囂張對民宅連轟6槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發後，林園警分局12日上午10時許在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，隨即下午4時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌16歲林姓少年及接應者張姓男子等人，林姓少年被警方帶回後，初步供稱是起因於雙方借貸關係，酒後爭執，才會開槍報復警告，但警方對其說法持保留態度。

警方逮捕林姓主嫌後，他雖坦承開槍，但供詞避重就輕，對關鍵證物槍枝也說早已丟棄，加上還有接應的人士，警方懷疑案情並不單純，甚至不排除幕後有藏鏡人唆使，甚至提供槍枝，少年拒絕夜間偵訊後，13日口風還是很緊，對於關鍵問題都以不清楚、不知道帶過，不願透露太多線索。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓少年主嫌（右）被捕後經過一天終於交出槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步偵訊後將林姓少年帶出分局找尋槍枝，據了解，林姓少年一開始帶著警方「四處繞」，還是刻意閃躲，警方透過少年的親友等社會關係進行勸說，並說明利害關係後，林姓少年終於坦承，帶著警方去取出涉案的槍枝。

警方透露，目前犯案的長槍還不確定是制式或改造，而林姓少年目前失學，幾乎都在林園地區遊手好閒，而槍枝也是在林園區搜出，有地緣關係，目前還是不排除幕後有人提供或唆使犯案，將進一步繼續釐清相關案情。

今日經檢察官向少年及家事法院、高雄地院聲請收容、覊押，經法官裁定，涉案人林姓少年裁定收容、張嫌裁定覊押。

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