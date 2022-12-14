建商開發山坡地　負責人耍賴欠繳回饋金...士林分署一招追回848萬

▲新北市某家建商2020年間向政府申請保安段山坡地新建案獲准，卻未繳交回饋金848餘元遭強制執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一家建商2020年間向政府申請汐止區保安段山坡地新建案獲准，而依「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」應向政府繳交回饋金，但公司負責人卻滯欠848萬餘元慘遭政府移送士林分署執行。士林分署收案後，發現建商銀行有6萬餘元利息且有數筆不動產，上月21日核發扣押令，負責人擔心商譽受損，火速繳清欠費。

士林分署表示，為保育我國森林資源，發揮森林公益及經濟效用，鼓勵私人或團體長期造林，行政院農業委員會依據森林法第48條之1規定訂定「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，由各地方政府代為收繳，以作為造林基金及林務發展使用。

該建商義務人公司在2020年間向新北市政府申請位在汐止區保安段山坡地的新建案，該建案經核准後，建商截至今年4月14日止，卻未依法繳納回饋金848萬餘元，新北市政府等了30日未見負責人繳納，只好移送士林分署執行。

士林分署11月16日分案後，立刻積極調查該建商公司所有財產，查到負責人銀行存款利息高達6萬餘元且有多筆不動產，並在同月21日核發執行命令扣押其公司存款，該建商自知無法再拖欠欠款，且顧慮日後諸多建案與銀行間有辦理融通借貸需求，為免影響公司商譽及與銀行間核貸信用評估，火速在同月25日將848萬餘元以匯款方式一次繳清。

士林分署呼籲，民眾若在法定山坡地申請開發案件，務必遵照「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定，於收到各地方政府農業局繳款公文後30天內繳納回饋金，以共同守護臺灣珍貴的林木資產，並保育自然環境，避免山坡地因過度開發利用引發各種災害悲劇。士林分署也表示，針對惡意欠繳之義務人，將秉持社會公義之維護，依法強力執行；至於義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。