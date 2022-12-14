　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

建商開發山坡地　負責人耍賴欠繳回饋金...士林分署一招追回848萬

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市某家建商2020年間向政府申請保安段山坡地新建案獲准，卻未繳交回饋金848餘元遭強制執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一家建商2020年間向政府申請汐止區保安段山坡地新建案獲准，而依「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」應向政府繳交回饋金，但公司負責人卻滯欠848萬餘元慘遭政府移送士林分署執行。士林分署收案後，發現建商銀行有6萬餘元利息且有數筆不動產，上月21日核發扣押令，負責人擔心商譽受損，火速繳清欠費。

士林分署表示，為保育我國森林資源，發揮森林公益及經濟效用，鼓勵私人或團體長期造林，行政院農業委員會依據森林法第48條之1規定訂定「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，由各地方政府代為收繳，以作為造林基金及林務發展使用。

該建商義務人公司在2020年間向新北市政府申請位在汐止區保安段山坡地的新建案，該建案經核准後，建商截至今年4月14日止，卻未依法繳納回饋金848萬餘元，新北市政府等了30日未見負責人繳納，只好移送士林分署執行。

士林分署11月16日分案後，立刻積極調查該建商公司所有財產，查到負責人銀行存款利息高達6萬餘元且有多筆不動產，並在同月21日核發執行命令扣押其公司存款，該建商自知無法再拖欠欠款，且顧慮日後諸多建案與銀行間有辦理融通借貸需求，為免影響公司商譽及與銀行間核貸信用評估，火速在同月25日將848萬餘元以匯款方式一次繳清。

士林分署呼籲，民眾若在法定山坡地申請開發案件，務必遵照「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定，於收到各地方政府農業局繳款公文後30天內繳納回饋金，以共同守護臺灣珍貴的林木資產，並保育自然環境，避免山坡地因過度開發利用引發各種災害悲劇。士林分署也表示，針對惡意欠繳之義務人，將秉持社會公義之維護，依法強力執行；至於義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖而置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告
歐洲議會驚爆史上最大弊案！　女副議長被捕
抗癌天使25歲病逝　捐出1器官救2生命
彭啟明不滿！　怒問鄭明典：改標準能溝通嗎
幕後／綠營正式「黨政分離」　政院新布局曝光！他有望接內政部長
梅西足球生涯兩大遺憾！　有1個快實現
倒數幾小時對陣摩洛哥！　法國2主力球員「掛病號」訓練都去不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

2機車「X交會」相撞！騎士痛苦倒地不起　3歲女童慘壓車底

快訊／國3南下61.3k事故！大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」　驚動芭樂市場...警8hrs尋回　

國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

網傳「民眾騎機車載熊屍三貼」影片引眾怒　檢警掌握涉案人身分

快訊／高雄紅茶店傳爆炸聲！2樓竄黑煙　店員嚇傻急逃

病患回診驚聞「醫師遭收押」　三總牙醫違法兼差遭起訴又慘賠11萬

人工受孕失敗離婚收場　丈夫要求「滅種」...妻求償結果曝

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

2機車「X交會」相撞！騎士痛苦倒地不起　3歲女童慘壓車底

快訊／國3南下61.3k事故！大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」　驚動芭樂市場...警8hrs尋回　

國民法官將上路　士院模擬「父嫌2月女太吵猛餵FM2」殺人案

網傳「民眾騎機車載熊屍三貼」影片引眾怒　檢警掌握涉案人身分

快訊／高雄紅茶店傳爆炸聲！2樓竄黑煙　店員嚇傻急逃

病患回診驚聞「醫師遭收押」　三總牙醫違法兼差遭起訴又慘賠11萬

人工受孕失敗離婚收場　丈夫要求「滅種」...妻求償結果曝

《想見你》黃雨萱預告最後一幕OMG！「奮不顧身來你身邊」新畫面激甜

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖

國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告

貿協籌組疫後首發扣件拓銷團　領我國業者拓展歐洲市場

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

巨人狂灑13年107億　柯瑞亞簽下史上游擊最大合約

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

出入境免排隊！德國8機場開放台灣人自動通關　符合3條件就能用

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

彰化5連霸議員林茂明涉買票　遭收押禁見

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲　

人妻喊「喜歡被玩」揪同事多P　綠帽夫崩潰

台灣女直播主涉「柬埔寨詐騙」　逃出受害女控她害死3人

《女力》男星痛毆女友　互告都起訴

騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」警開槍逮8匪

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

台南麻豆分局爆縱放人犯！5人交保

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

更多熱門

相關新聞

實坪制「做全套」下場？　專家：地方稅收、銀行債權影響大

實坪制「做全套」下場？　專家：地方稅收、銀行債權影響大

近日「實坪制」再掀討論，不過代銷業者表示，實坪制不會讓建造成本下降，在房屋銷售總價不變的情況下，將使單價飆高，並產生市場價格大亂的問題。另外，房市專家也說，若實坪制「做全套」，除地方稅收將大幅縮水，銀行債權也恐怕受到影響。

暫別變永別？永安夜市49億賣建商　創彰化最貴土地紀錄

暫別變永別？永安夜市49億賣建商　創彰化最貴土地紀錄

網怒「被實價登錄騙」想獲賠償　律師：不實交易舉證難

網怒「被實價登錄騙」想獲賠償　律師：不實交易舉證難

1表比對台中獵地現況　業者嘆：麵粉貴了、市場冷了

1表比對台中獵地現況　業者嘆：麵粉貴了、市場冷了

鎖定少子化議題　豪宅一哥2.75億買下西屯幼兒園

鎖定少子化議題　豪宅一哥2.75億買下西屯幼兒園

關鍵字：

士林執行署建商山坡地回饋金

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面