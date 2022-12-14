民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

▲民雄鄉水綠廊道串聯計畫 ，讓當地河岸翻新脫胎換骨。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄中興圳水綠廊道原先雜草叢生、廢棄物堆置，造成空地長年閒置且無法通行，嘉義縣政府為延續前階段金興村的綠色廊道營造成果，改善更多民眾的生活空間，從110年起就積極向中央爭取城鎮風貌計畫的經費補助，並在111年10月整修完成，日後民眾可至廊道散步休息。嘉義縣長翁章梁偕縣議員林淑完、興南村長等人至翻新後的廊道視察，街坊鄰居看到視察人馬，紛紛稱讚環境大大改善。

水綠廊道全段採減量設計，營造友善步行動線，保留原地部分喬木及灌木，創造總長約500公尺綠蔭廊帶，種植六十株紅花風鈴木及近11,000株(約700平方公尺)紅花玉芙蓉與七里香，讓步道四季皆充滿變化，民眾可舒服自在的在廊道散步。視察過程中負責單位提供翻新前的髒亂環境照片，經現場一一對比，眾人直呼真的差很多。

翁章梁上任後，推動縣內水綠廊道及特色公園改造計畫，清理中興圳、鴨母坔大排周邊閒置公有空地，讓不起眼的角落進行綠美化，串聯散步廊帶，提供在地鄉親健走步行的後花園。近年向內政部營建署提報「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水綠廊道串連計畫」開闢串連綠地公園，獲得營建署補助上限6,000萬元，加上地方配合款，共計經費6,600萬元。

目前計畫已完成第一期中興圳水綠廊道工程，第二期鴨母坔水綠廊道工程也在近期完成發包，預計112年底完工，未來將新增約2公里的水岸步道與8公頃的公共空間，提供鄰近社區約2萬名居民休閒好所在，營建署也期許此次改造計畫能成為國內鄉村水圳地景典範。

翁指出，原先河岸環境十分髒亂，無法有效利用空間，後來獲得營建署補助總經費六千多萬，如今廊道落成後，民眾只要從屋內後門走出就可抵達廊道，十分樂見鄉親傍晚後在廊道散步，剩餘的經費將會持續使用在廊道串聯計畫。

未來縣府的施政將著重在水系統整理，如修建排水溝、整治河岸兩側；也會針對縣內公園進行改建，修繕老舊設備，讓縣內的公共空間成為民眾日常好去處。