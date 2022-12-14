　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

▲▼ 「飛山越嶺–無人機推動成果發表會」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲飛山越嶺–無人機推動成果發表會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣無人載具產業正在蓬勃起飛，交通部12日率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」。交通部次長祁文中指出，因應無人機發展趨勢，交通部從108年成立「無人機科技產業小組」至今，在現有基礎上強化政府與產學研及業界的直接連結，協力促進無人機在交通領域的創新應用，以及相關產業的發展。

▲▼ 「飛山越嶺–無人機推動成果發表會」 。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣多數縣市地形受限，近山區的偏遠地帶易受天然災害影響，導致土石流及大規模崩塌，造成主要聯外道路、橋梁遭到破壞損毀，且無其他替代道路，可能形成孤島狀態，與外界聯繫中斷，居民及物資進出不易。

交通部廣發英雄帖，鼓勵無人機導入及應用在各領域，召集具備無人機相關技術的企業、法人及學術單位，執行橋梁巡檢及物流運送任務，透過定期巡視、及時找出橋梁缺失並修復，預防事故發生，12日在亞創中心舉辦執行成果發表會。

▲▼ 「飛山越嶺–無人機推動成果發表會」 。（圖／嘉義縣政府提供）

祁文中指出，交通部加速發展無人機各項應用，除研擬臺灣無人機產業發展藍圖與推動策略、制定施行遙控無人機專章，同時責成運輸研究所擔任交通部無人機科技產業小組召集單位，從無人機在交通領域應用的人才培育、研究發展、場域驗證到產業發展等各層面推動相關計畫，期望未來可以結合產官學研各界力量，帶動國內無人機應用需求與提升廠商技術能力，強化國際合作與國內產業發展。

祁文中表示，運輸研究所110年至111年辦理「交通部無人機科技產業發展策略規劃與執行」，推動成立臺灣無人機大聯盟、辦理「無人機在交通領域之創意應用競賽(II)」，吸引國內無人機產官學研超過80組團隊參加，經評選出29隊優勝隊伍，還辦理「無人機整合示範計畫(II)-物流運送之深化應用」，在桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，共有21家廠商參與，最後4家完成驗證。

交通部運輸研究所所長林繼國表示，交通部推動無人機整合示範計畫有關物流運送的深化運用，透過與民航局和中華郵政緊密合作，選定桃園復興郵局為驗證場域，驗證道路橋梁中斷以無人機維持郵務的正常運送，112年也將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證，以了解實際檢測成果。

▲▼ 「飛山越嶺–無人機推動成果發表會」 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣縣長翁章梁表示，政府制定無人機三年發展計畫中，很重要的兩項工作就是物流應用和橋梁檢測，結合穩定的數據和經驗積累，未來無人機將扮非常重要的角色；尤其世界各國都在朝向阻斷紅色供應鏈方向努力，無人載具產業在全球有很大的拓展空間，希望國家能加速扶植無人機業者腳步，幫忙業者打國際競賽，在大家的共同努力下，讓台灣和嘉義成為無人載具產業最重要的場域。

嘉義縣政府發展無人機產業，結合產官學研各界能量，攜手中央部會共同打造無人機大縣；隨著今年8月13日亞創中心揭牌, 蔡英文總統宣布無人機國家隊就在嘉義，未來嘉義縣將發展具備研發、測試與生產齊備的國家級產業聚落。

近年來縣府攜手國家中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學及國內無人機業者 組成國家隊，亞創中心目前已有30家產官學研單位進駐，嘉義縣將成為無人機重要的測試場所。

▲▼ 「飛山越嶺–無人機推動成果發表會」 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年參賽「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」的團體不乏已進駐亞創中心的廠商，「無人機整合示範計畫（IPP）」獲勝團隊的前3名（泰世科技、樂飛創新、經緯航太）都是進駐亞創中心的無人機國家隊成員。

經濟發展處長江振瑋指出，無人機業務面臨的挑戰還很多，包括實地示範驗證場景、確保基礎設施安全可靠…等。嘉義縣位處西部科技走廊中樞軸點，擁有便捷交通、乾淨空域及多元地形，符合無人機進行各種環境測試的需求，縣府爭取民航局同意將亞創中心周邊場域做為驗證場域，將整合亞創中心進駐廠商與5G行動通訊業，共同申請「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，擴大實際應用範疇與場域，以加速無人機物流實際的落地應用。

亞洲無人機AI創新應用研發中心已成為國內外無人機業者群聚新興重鎮，縣府將持續投入資源，集結產學研共同發展無人機產業聚落，致力發展無人機相關科技應用，希望藉由交通部的實地示範驗證，加速讓無人機物流運送能為更多產業帶來實際發展的運用。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

「來新北玩公園」三鶯老街線　4主題8條路線玩遍特色公園

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

「來新北玩公園」三鶯老街線　4主題8條路線玩遍特色公園

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

停車位要價百萬！他精算「租30年才72萬」　過來人點出殘忍現實

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

台灣交通如「行人地獄」？人行道普及率曝：11年提升27%

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

元大投信「愛心送鞋盒」

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義市國際管樂節管樂踩街彈性交通管制

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣救濟金及白米

交通部無人機推動成果發表會

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳河岸翻新

嘉義檢警聯席會議維護治安

更多熱門

關鍵字：

交通部無人機推動成果發表會

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

直擊／力挺佳德！台人一早排隊買爆鳳梨酥

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面