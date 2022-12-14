交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

▲飛山越嶺–無人機推動成果發表會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣無人載具產業正在蓬勃起飛，交通部12日率領參賽團隊在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」。交通部次長祁文中指出，因應無人機發展趨勢，交通部從108年成立「無人機科技產業小組」至今，在現有基礎上強化政府與產學研及業界的直接連結，協力促進無人機在交通領域的創新應用，以及相關產業的發展。

台灣多數縣市地形受限，近山區的偏遠地帶易受天然災害影響，導致土石流及大規模崩塌，造成主要聯外道路、橋梁遭到破壞損毀，且無其他替代道路，可能形成孤島狀態，與外界聯繫中斷，居民及物資進出不易。

交通部廣發英雄帖，鼓勵無人機導入及應用在各領域，召集具備無人機相關技術的企業、法人及學術單位，執行橋梁巡檢及物流運送任務，透過定期巡視、及時找出橋梁缺失並修復，預防事故發生，12日在亞創中心舉辦執行成果發表會。

祁文中指出，交通部加速發展無人機各項應用，除研擬臺灣無人機產業發展藍圖與推動策略、制定施行遙控無人機專章，同時責成運輸研究所擔任交通部無人機科技產業小組召集單位，從無人機在交通領域應用的人才培育、研究發展、場域驗證到產業發展等各層面推動相關計畫，期望未來可以結合產官學研各界力量，帶動國內無人機應用需求與提升廠商技術能力，強化國際合作與國內產業發展。

祁文中表示，運輸研究所110年至111年辦理「交通部無人機科技產業發展策略規劃與執行」，推動成立臺灣無人機大聯盟、辦理「無人機在交通領域之創意應用競賽(II)」，吸引國內無人機產官學研超過80組團隊參加，經評選出29隊優勝隊伍，還辦理「無人機整合示範計畫(II)-物流運送之深化應用」，在桃園市復興區山區完成無人機物流運送驗證，共有21家廠商參與，最後4家完成驗證。

交通部運輸研究所所長林繼國表示，交通部推動無人機整合示範計畫有關物流運送的深化運用，透過與民航局和中華郵政緊密合作，選定桃園復興郵局為驗證場域，驗證道路橋梁中斷以無人機維持郵務的正常運送，112年也將研發推廣AI影像辨識模式，結合無人機橋下無GPS飛行技術，進行實橋檢測技術驗證，以了解實際檢測成果。

嘉義縣縣長翁章梁表示，政府制定無人機三年發展計畫中，很重要的兩項工作就是物流應用和橋梁檢測，結合穩定的數據和經驗積累，未來無人機將扮非常重要的角色；尤其世界各國都在朝向阻斷紅色供應鏈方向努力，無人載具產業在全球有很大的拓展空間，希望國家能加速扶植無人機業者腳步，幫忙業者打國際競賽，在大家的共同努力下，讓台灣和嘉義成為無人載具產業最重要的場域。

嘉義縣政府發展無人機產業，結合產官學研各界能量，攜手中央部會共同打造無人機大縣；隨著今年8月13日亞創中心揭牌, 蔡英文總統宣布無人機國家隊就在嘉義，未來嘉義縣將發展具備研發、測試與生產齊備的國家級產業聚落。

近年來縣府攜手國家中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學及國內無人機業者 組成國家隊，亞創中心目前已有30家產官學研單位進駐，嘉義縣將成為無人機重要的測試場所。

今年參賽「飛山越嶺–交通部無人機推動成果發表會」的團體不乏已進駐亞創中心的廠商，「無人機整合示範計畫（IPP）」獲勝團隊的前3名（泰世科技、樂飛創新、經緯航太）都是進駐亞創中心的無人機國家隊成員。

經濟發展處長江振瑋指出，無人機業務面臨的挑戰還很多，包括實地示範驗證場景、確保基礎設施安全可靠…等。嘉義縣位處西部科技走廊中樞軸點，擁有便捷交通、乾淨空域及多元地形，符合無人機進行各種環境測試的需求，縣府爭取民航局同意將亞創中心周邊場域做為驗證場域，將整合亞創中心進駐廠商與5G行動通訊業，共同申請「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，擴大實際應用範疇與場域，以加速無人機物流實際的落地應用。

亞洲無人機AI創新應用研發中心已成為國內外無人機業者群聚新興重鎮，縣府將持續投入資源，集結產學研共同發展無人機產業聚落，致力發展無人機相關科技應用，希望藉由交通部的實地示範驗證，加速讓無人機物流運送能為更多產業帶來實際發展的運用。