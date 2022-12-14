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嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

▲▼ 嘉義市國際管樂節交通管制圖 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市國際管樂節交通管制圖 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府舉辦「2022嘉義市國際管樂節」活動，將於111年12月16日至112年1月1日在嘉義市各室內(外)音樂廳及廣場演出，其中以12月17日(星期六)14至18時「管樂踩街活動」觀者人潮如織，將達最高盛況。

管樂踩街隊伍17日於噴水圓環啟動儀式後，沿中山路前進，經新生路、啟明路到體育場參加表演，警察局為使本次踩街活動順利進行，業於12月8日發布「管樂踩街交通管制公告」，依「會場布置」及「集結區」分別於11時起針對中山路段（林森西路口至噴水圓環）周邊道路實施交通管制，禁止車輛進入中山路段，另「管樂踩街」路線則於14時起管制中山路、新生路、啟明路、體育路，禁止車輛進入踩街路段，中山路仍保留南北向道路如民生北路及和平路彈性通行(禁止轉入中山路)，新生路段亦保留東西向道路如公明路彈性通行(禁止轉入新生路)，行經新生路車輛可提前於林森東路改道或於民權路改道行駛啟明路等措施。

另市政府交通處為淨空踩街路段停車格位車輛，亦於12月8日發布「踩街路段禁止二輪以上車輛進入停放」公告，本局將於當(17)日10時起針對停放於路邊收費停車格位車輛進行通知及移置作業，中山路段將移置市政府北棟停車場，新生路段則移至舊燈會區城市車旅停車場(近民國路與延平街)，屆時遭移置車輛，請駕駛人前往收費停車場繳納停車費領車，造成不便之處，尚祈見諒。警察局局長王文澤表示，為使活動進行順遂，呼籲駕駛(用路人)配合員警指揮疏導提前改道，管樂踩街相關的交通管制公告訊息可以上嘉義市政府網頁/公告/電子公布欄及警察局網頁/最新消息/公告資訊欄/項下查詢。

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