小米推首款迷你電腦　外觀輕巧僅437g內建英特爾12代處理器

▲ 小米公開迷你電腦規格。（圖／翻攝自小米官網）

記者樓菀玲／台北報導

小米在近日公開了首款迷你 PC 產品「Xiaomi 迷你電腦」，外觀看似 Intel 迷你電腦 NUC，採用一體是鋁合金機身，內建 Intel 第 12 代處理器 Core i5-1240P，首發定價為 3,699 人民幣，相當於新台幣 16,270 元左右。

根據小米目前所公開的規格來看，Xiaomi 採用一體是鋁合金機身，外觀使用 CNC、金屬噴砂、陽極氧化工藝打造，尺寸大約 112x112x38mm，算是相當小巧，而重量也僅僅只有 437g。主機規格使用了 Intel 第 12 代處理器 Core i5-1240P，具備 Intel Iris Xe 顯示晶片技術，記憶體規格為 DDR4 3200MHz 16GB、硬碟為 PCIe 4.0 512GB SSD。

Xiaomi 迷你電腦支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.3 規格，I/O 介面支援 4 個 Thunderbolt 4、2 個 HDMI 2.1、1 個 2.5G 網路、3 個 USB 3.2、1 個 3.5mm 等接口。Xiaomi 迷你電腦內建 Windows 11 作業系統，可選擇安裝 Ubuntu 等作業系統。

▲ 小米迷你電腦外觀。（圖／翻攝自小米官網）