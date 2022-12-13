高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

▲高虹安日前遭本刊踢爆涉詐助理費，她雖召開記者會澄清，但檢調仍將她列為被告深入調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉貪風暴擴大，檢方目前對高虹安涉詐助理費案不僅握有低薪高報、浮報加班費並回繳公積金的500筆細目，高虹安前辦公室主任吳達偉也遭懷疑涉及以人頭助理詐領薪，有待釐清。對此，吳達偉近日強調不是人頭助理，稱自己有工作也有領薪水，並表示：「我不相信有誰情操這麼高尚能為國家付出不領薪水。」

不過，高的前行政主任「小兔」黃惠玟向檢方供出的帳本及立院的請領名冊卻明確顯示，2020年2月，吳達偉當月確實向立院申報、請領入帳的月薪為5萬元，但在小兔帳本中的「實際薪資」卻是零元。

▲高虹安前辦公室主任吳達偉（圖）薪資5萬元，內帳卻紀錄0元，真相有待檢調追查。

法界人士指出，檢調只要一一清查助理每月的金流，便會一翻二瞪眼，若這5萬元最後又被領出回到高個人帳戶或公積金，吳達偉又稱不可能「付出不領薪」，便與高一再強調的「助理自願回捐」說法矛盾，預料將成為檢方調查的重點之一。

▲民眾黨祕書長謝立功遭控宴請媒體，卻透過高虹安用公積金報帳，原因出在黨部無法核銷該筆支出。

至於小兔供出的公積金帳本，其中一筆開銷9,900元、帳目為黨祕書長謝立功與媒體餐敘，也載明是「委員請款」向公積金領出。實情是民眾黨財務核銷沒有彈性，黨部各部門除了文宣部預算編列有媒體餐敘科目，其餘主管若要自行辦媒體餐敘，必須由主管個人消化、吸收，因此，這筆名為祕書長媒體餐敘的開銷，最後才由高虹安辦公室吸收，未料，高最後拿去向辦公室的公積金請款，而非個人買單。

▲本刊取得高虹安辦公室內帳，顯示助理吳達偉薪資5萬元，最後實領0元，檢調正一併追查。

此外，檢方掌握的小兔帳本也顯示，公積金除了曾支付黨務主管餐敘花用外，也有多筆以民眾黨團為名的餐敘開銷，以「委員請款」方式由高辦支付。例如2020年6月8日，黨團會議餐點2,387元，連同辦公室飲料332元、助理赴台中回程車票670元，明載「給委員整數」合計3,500元；同年11月12日黨團午餐會議共909元、12月29日黨團三長辦公室餐敘共1,928元，也全都以委員請款名目由公積金支付。

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