快訊／小玉賣換臉A片關5年半　判賠黃捷100萬





▲網紅小玉朱玉宸賣換臉A片，被害人高雄市議員黃捷獲賠100萬元 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃資真／新北報導

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿涉嫌利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將高嘉瑜、黃捷等知名女性民代、網紅與直播主的容貌換成AV女優，先前各判刑5年6月與3年8月，但皆得易科罰金。民事有21名被害者提出求償，日前法院判決2人須賠償黃捷及1名空姐各100萬元，其餘19名被害者求償部分由不同法官審理中。

小玉藉由上網販賣換臉A片獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，出庭聲稱「誠摯道歉」，律師卻要受害人自行向國庫申請用朱男被查扣的犯罪所得賠償，惹得黃捷等受害人當庭怒瞪，一審判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。

刑事判決出爐後，黃捷表示將提出民事訴訟，屆時她個人獲得的賠償金也將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者再站起來。同時呼籲數位性暴力增訂相關修法能早日公布並落實，杜絕加害者危害社會，並幫助受害人得到實質保障，讓數位性暴力事件不再發生。

針對民事部分，新北地院日前做出判決，朱、莊雖坦承犯行，並請求裁定合理的精神損害賠償金，但法官認為2人利用換臉技術牟利，足以造成女性心理之創傷及痛苦，即使沒有真正碰觸或揭露本人的身體隱私，但對於被換臉的人來說，已嚴重不當侵害「要不要被不認識的他人作為不妥當的性聯想對象」此一性自主意願，勘認情節重大。

再者，網路伺服器遍布全球，上傳於網路之資訊在為數甚夥的各大搜尋引擎或網路平台被不斷重複備份，換言之，要將上傳的影像資料完全抹除，是近乎不可能的任務，朱、莊利用網路招攬付費會員販賣猥褻影像之商業經營者，對於被害人之深偽猥褻影像將長久留存在網路世界之事實，自當有所預見，卻仍不顧被害人在未來數十年的時間內來將反覆受此困擾不能解脫，1年多內獲利超過1300萬元，惡意自屬重大，黃捷求償100萬元應屬適當，因此判決2人須連帶賠償100萬元。