最難排美食「彰化夜市爌肉飯」復出！只賣一道菜　每周限量60份

▲夜市爌肉飯是許多饕客的彰化美食清單之一。（圖／彰化人大小事提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

位於彰化縣彰化市成功路上的「夜市爌肉飯」是許多饕客必吃的店家之一，不過今年10月卻傳出「結束營業」，消息一出令在地人與饕客都感到錯愕。為此，有民眾為了能再一嚐該店美食，親自登門拜託，「三顧茅廬」的決心最終也打動業者，承諾每星期推出「限量60份」滷蹄膀，開放給民眾訂購。

有網友近日在臉書社團發文表示，「來了～來了～它來了，懷念的好滋味，彰化夜市爌肉飯滷蹄膀，親自去千拜託，萬拜託，拜託了3天3夜，老闆夫妻倆終於答應，復出一下下，一個禮拜只限量60份。」業者則證實，在該名網友多次拜託下，想說閒著也是閒著，不如滷蹄膀打發時間，除滿足老饕味蕾，每星期只做60份也不會太累。

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據了解，夜市爌肉飯此次復出只與特定人士配合，且只單賣滷蹄膀，一份為380元，雖店家不會恢復營業，但民眾仍可揪團團購，重溫這股好滋味。

夜市爌肉飯早期在永樂街擺攤經營，後來才搬到成功路經營，內用外帶都需提前取號碼牌，每人限定3碗，往往開店沒多久爌肉飯就完售。不過，有網友日前發現，店家鐵捲門外寫著結束營業，讓他十分驚訝，實際和爌肉飯老闆聊天才得知，老闆覺得一個工作做了30年「也累了」，因此決定退休好好休息。

▲夫妻倆經營該店已經超過30年。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

消息一出，馬上讓在地人與老饕哀號一片，見到迴響如此大，夜市爌肉飯老闆夫婦倆也出面喊話，想對不單是彰化市民，以及很多外縣市的客人表達感謝，多年來一直照顧他們到現在，令他們十分感動，經過30年以來的打拚，現在真的想退休好好休息了，感謝大家的愛戴！

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