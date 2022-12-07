虎航明年1／17開航新潟　限時優惠「單程票價3299元起」明開搶

▲位於日本北陸地區的新潟縣，因日本作家川端康成的《雪國》一書，成為許多人心目中雪國的代名詞。（圖／記者張佩芬攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航看好台日解封，今日宣布將於明(2023)年1月17日正式開航桃園-新潟航線，為虎航飛往日本的第16個航點，每周營運2班，虎航將於12月8日上午10:00起至12月9日晚間23:59推出單程未稅3299元起的價格，搭乘日期為2023年1月17日起至2023年3月25日止。

虎航表示，桃園-新潟航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT228，每周二、五上午11:00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每周二、五下午16:00自新潟機場起飛。

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▲虎航明年1/17起直飛新潟，圖為航班時刻表。（圖／虎航）

為慶祝開賣，台灣虎航將於2022年12月8日上午10:00起至2022年12月9日晚間23:59推出單程未稅3299元起的價格，搭乘日期為2023年1月17日起至2023年3月25日止。更多相關開賣訊息可參見活動網址。

位於日本北陸地區的新潟縣，因日本作家川端康成的《雪國》一書，成為許多人心目中雪國的代名詞。除了充沛的雪量造就當地多采多姿的冬季活動外，豐富的溫泉鄉也讓這裡的冬季旅遊更增添魅力。