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為交換禮物痛哭！哀怨男曝聖誕節慘痛經歷　釣出「聖經系」揭起源

▲▼禮物,愛情,聖誕節,節慶,送禮。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名網友分享交換禮物慘痛經歷，引發共鳴。（示意圖／翻攝自pixabay，下同）

網搜小組／閔文昱報導

年末節慶氣氛越來越濃，不少人也開始準備聖誕節交換禮物。不過，一名在超商挑選禮物的網友抱怨，他在小學第一次玩交換禮物時，用心準備了自己最想要的禮物拿去交換，不料最後卻拿到了一個廉價存錢筒，讓他當場痛哭，因此交換禮物也成了他心中的陰影，好奇這個習俗「到底是誰規定的？」結果意外釣出專業網友揭露聖誕節交換禮物起源，引發關注。

一名網友在Dcard發文表示，一年一度的聖誕節交換禮物又要來了，不管喜不喜歡，許多學生或上班族都都逃不了這個活動，他回想自己小學第一次玩交換禮物時，當時還相當興奮，特別請爸媽帶他去玩具店，買了最想要的戰鬥陀螺，準備當成禮物拿去交換，還心想「同學收到一定會很開心」。

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然而，當天活動結束後，原PO卻收到一個莫名其妙的廉價存錢筒，讓他當下就在安親班難過痛哭，慘痛經歷也讓他直言，「在小學低年級就體會到人心的險惡，快20年了還是想不清透，到底這個考驗人心的活動到底是怎麼變成習俗的阿？」

▲▼耶誕節,交換禮物,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，不少有類似經歷的網友也紛紛留言，「小學的時候用自己的零用錢包裝精美的禮物，收到用保麗龍做的愛心吊飾，當下只覺得X小」、「小時候我們班跟小一屆的學弟妹交換禮物，我媽幫我挑了頂配版文具禮盒拿去送，結果對方送的是50有找的黏土，有夠哭」、「我曾經收過用麵包店塑膠袋裝的兩隻夜市小娃娃⋯」。

另外，還有網友透露交換禮物起源的2種說法，「1.耶穌誕生的時候三名從東方來的學者，各自帶著禮物送耶穌。2.新約聖經的哥林多後書八章九節，使徒保羅說道，『你們知道我們主耶穌基督的恩典：祂本來富足，卻為你們成了貧窮；叫你們因祂的貧窮， 可以成為富』，聖耶穌透過犧牲自己，交換全人類的幸福。」

該網友總結，交換禮物其實是在和耶穌交換，慢慢演變而成聖誕節習俗。專業說法也讓其他人驚呼「你是聖經學系本人」、「你聖經系？」、「太猛了吧，聖經系派上用場了」、「聖經系太神啦，就像字面上的意義，Dcard上神人真多」。

▼原PO為交換禮物苦惱。（圖／翻攝自Dcard）

▼原PO為交換禮物苦惱。（圖／翻攝自Dcard）

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關鍵字：

聖誕節交換禮物

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