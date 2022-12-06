沒發大財先掏錢！壽山挖寶一場空還造成崩塌　判賠軍備局49萬

▲民眾在高雄壽山挖寶導致崩塌還被求償。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄高姓和2名秦姓男子2018年間想去壽山千光寺後方的哈馬星半山腰挖寶，於是向國有財產局申請開挖許可獲准，但3人涉嫌超挖，也沒做好水土保持造成崩塌，一度引起市議員關切，開記者會要求停止開挖，事後軍備局也向3人求償近百萬元。法院審理後認為，軍備局也有一半的責任，判3人僅需賠償49萬餘元。

▲民眾在高雄壽山挖寶導致崩塌還被求償。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

判決指出，高姓和2名秦姓男子是2018年向財政部國有財產署南區分署申請，在壽山千光寺後方的哈馬星半山腰挖寶，雙方簽訂「國有埋沉財產掘發打撈合約書」，除了要求要注意水土保持問題，也要求3人應先向高雄市水利局遞送水土保持申報書，挖完後也需恢復原狀。

不料3人動員怪手等機具開挖後，疑似超挖也沒做好水土保持，在2018年7月間因連日大雨造成一處大石壁崩塌，險砸毀下方民宅，附近居民才發現3人在該處「挖寶」，意外讓「挖寶」行動曝光。

▲民眾在高雄壽山挖寶導致崩塌還被求償。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

而高雄市議員李喬如、簡煥宗也召開記者會，認為基於安全與文史生態保存，要求不准許挖寶，議員和居民認為挖寶團隊雖然依法申請開挖，但還是利用灰色地帶進行，開挖過程遇到居民詢問，工程單位還以建設下水道為由來欺騙。

▲民眾在高雄壽山挖寶導致崩塌還被求償。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

國有財產署官員說，被質疑的工程確實是挖寶計畫，當初申請時一切合乎程序、所以才准予動工，管理單位軍備局官員強調，崩塌處已不會再准許開挖，且會要求立刻復原，2位議員也要求相關單位不得再准許業者進行開挖，保障當地居民人身安全。

事後，軍備局向申請開挖的3人提告，認為3人沒有依照開挖計畫超挖，也沒做好水土保持，要求98萬餘元的損害賠償，3人則辯稱沒有超挖，但法院請第三公正單位鑑定後，確認3人的確有超挖和未確實回填的疏失，但認為軍備局也有一半的過失責任，因此判3人應賠償49萬餘元，全案可上訴。