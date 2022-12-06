立委補選將近「防黑道混入陳抗」　北市警大臨檢！酒店美腿妹受檢

▲酒店小姐接受臨檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

九合一大選11月26日結束，而隔年1月8日又展開立委補選。中山警分局為展示維護治安決心，12月5日晚間11時許，實施威力掃蕩黑道經營處所，針對轄區內酒店進行臨檢勤務，酒店工作人員配合受檢，一字排開供警查驗身份。警方表示，將透過不定時、不定點方式，運用勤務遏止黑幫囂張氣焰。

為避免具黑道幫派背景的人士隱身或結合民間團體，動員參與公共議題陳抗活動，台北市警局為維護北市治安，中山警分局展示打擊黑幫決心，針對轄區內黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩臨檢，並實施第三方警政策略，以阻斷經濟來源。

中山警分局自12月5日起，不定時、不定點運用警力，針對網咖、酒店等治安要點及治安顧慮路段，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，以達「淨化選前治安環境」及確保選後社會祥和目標。

中山警分局分局長許頌嘉表示，面對黑道組織警方絕不妥協、絕不容忍，呼籲黑幫份子切勿心存僥倖，並持續貫徹實施「三打掃黑」策略，一打為迅速緝獲滋事份子，二打為打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打為連坐檢肅成員，並切斷金流源頭。