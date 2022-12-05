地點曝光！中部也傳員警出入招待所　一戶價格曾破6700萬

▲中部也傳員警出入招待所，地點遭爆就在七期的台中帝寶，一戶價格曾破6700萬。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

南投一名偵查小隊長被爆出10月間到台中一處私人招待所餐敘，返回南投後，竟性騷擾送他返隊的女偵查佐，意外揪出當天台中也有警官進出該間招待所。現傳出招待所地點就在七期台中帝寶。據悉，該棟大樓隱密，目前一坪約34萬元，去年一坪曾飆升到近60萬元。不過該棟建案日前也曾躍上新聞版面，一戶23樓的招待所風格物件，以驚天賠售價格1548萬元讓利脫手，連帶影響該棟其他物件房價。

這次南投偵查小隊長被爆出到台中招待所餐敘，傳出台中也有警官到場，至於台中多少員警涉入、確切地點等，台中市警方都不願正面回應。房仲業者沈政興透露，不少人會租隱蔽性好的當招待所，多數會選擇大樓，原因係因人進去後不會知道到哪一戶。

台中帝寶今年多次躍上媒體版面，訴求複製台北帝寶DNA，8月傳出驚天賠售物件，一戶高樓層23樓招待所風格物件131坪含4車位，屋主當初以6798萬元入手，但以5250萬元賠售1500多萬出場；11月時也傳出27樓屋主「殺骨賣房」，以開價4250萬元求售，比當初購屋的5900萬元下殺1650萬元。