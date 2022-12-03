女兒拿吸盤貼手機螢幕！用力一拔「前後分屍」　悲劇畫面曝光

▲女童將吸盤玩偶貼在媽媽的手機上，下秒一拔悲劇了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



網搜小組／柯振中報導

碰到這種悲劇該怎麼辦？一名男子與妻子結婚後，生下了可愛的女兒，不過女兒淘氣的行為，卻令人傷透腦筋，日前女兒不曉得為什麼，將帶有吸盤的玩偶貼在手機螢幕上，結果一拔之後瞬間悲劇，手機遭「分屍」的畫面曝光，讓不少網友笑了出來。

這名男子在「爆廢公社二館」分享，女兒不曉得想到什麼，突然將帶有吸盤的玩偶貼在妻子的手機上，結果用力一拔以後，瞬間發生悲劇，妻子的手機「分屍」成2片，螢幕被完全拔下來，設備的連接處看起來也斷裂了，似乎完全修不好。

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▼女童將吸盤玩偶貼在媽媽的手機上，下秒一拔手機分離。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）



男子事後表示，他並沒有教訓女兒，因為被分屍的手機是妻子的，妻子也沒有動手教訓，只是告知「是妳自己用壞的，沒手機玩了吧」，提醒女兒以後要注意而已。

離奇的畫面曝光後，不少網友笑了出來，不禁留言直喊，「老婆早選好新手機了，只差這一步而已」、「你們怎麼會直接用拔的拔起來，剛好可以換新的」、「哈哈哈，超好笑的」、「女兒心想，有新手機可以玩了」、「求吸盤的牌子，我買的都不吸」、「吸力滿強的，大力出奇蹟。」

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