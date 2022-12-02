網紅打卡熱點來了！鹿港藝術村賞燈海　不倒小鹿、玉兔美不勝收

▲鹿港桂花巷藝術村燈海。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超夯走春打卡熱點來了！去年於鹿港桂花巷藝術村展出的小鹿不倒翁花燈群，深受大朋友小朋友喜愛，延續去年的設計理念，今年將小鹿不倒翁輸出成800個圓柱燈片，繽紛亮麗佈滿著整個藝術村廊道，預計展出至2月底。

鹿港鎮公所在去年底就在桂花巷藝術村設置15個可愛又討喜的小鹿不倒翁花燈，花燈散落在石板路上為整個藝術村增加年味，由於鹿港藝術村本來是日式宿舍，因此加入日本達摩不倒翁的概念，而小鹿就代表鹿港，設計可愛的小鹿不倒翁花燈點綴藝術村，成為彰化最爆紅的景點。

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鎮長許志宏表示，鹿港桂花巷藝術村每次不同的裝置藝術，都吸引著成千上萬的遊客們，前來拍照打卡留念，儼然成為鹿港打卡勝地。今年的佈燈主題，除了延續之前的「小鹿不倒翁」，將整個廊道天空佈滿璀璨繽紛的燈飾；並添加了兔年應景的「玉兔攬月光」以及奇幻亮眼的「繽紛樹」等主題燈，為藝術村的夜晚，帶來不一樣的視覺饗宴。

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