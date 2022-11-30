味全龍美日籍教練到大溪高中　傳授打跑守絕技

▲頂新和德文教基金會「棒球人才扶植」計畫委由味全龍隊到桃園市大溪高中指導學生。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

中華職棒球季結束，味全龍隊隨即展開回饋基層活動，近日外籍教練們分次前往桃園市大溪高中，指導打擊、跑壘和守備技巧。大溪高中球員簡瑋興說，平時少有機會向職棒教練學習，從細節可以體會出職業球員與高中生的差別；他要向同是外野手的味全龍郭天信看齊，把郭當成努力的方向與目標！

味全龍復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人相當注重人才培育，也希望由職棒球隊主動推廣各階層棒球運動。基金會「棒球人才扶植」計畫之一，就是委由味全龍隊前進校園，依學校球隊需求，安排科技器材或專業指導課程，讓學生體驗不一樣的訓練方式，也與基層教練分享經驗與想法，今年7月曾前往台東體中，獲得學生的熱烈迴響。

▲味全龍隊教練塞曼（Gary Thurman）到桃園市大溪高中，指導學生守備技巧。



日前球季結束後，龍隊3位外籍教練撥出返國休假前的時間前往大溪高中，分2週開設「打擊營」、「守備跑壘營」。味全龍丁仲緯領隊指出，外籍教練帶來不一樣的視野和經驗，與本土教練互動成長，有助提升球隊戰力，學生球隊平時不易碰到外籍教練，這次希望分享他們的經驗及技術到基層，讓學生們透過外來新觀念，審視、精進自己的球技。

▲味全龍隊教練克拉克（Phil Clark）到桃園市大溪高中，指導學生打擊技巧。



大溪高中為台灣高中新興球隊，團隊打擊火力凶猛，上學年度一舉獲得教育部高中棒球聯賽木棒組第3名。本月8日的打擊營中，味全龍克拉克（Phil Clark）教練傳授打擊的基本要領，也指導學生們的揮棒動作、解答他們的疑問；他特別強調，打擊時要有穩定的站立姿勢和揮棒軌跡，「把球打得強勁，比打遠還要有效。」15日的守備跑壘營，仁善國小少棒隊也加入學習，由塞曼（Gary Thurman）、高須洋介教練指導守備與跑壘的細節，塞曼教練示範外野手如何在最短時間內完成接球、回傳，並保有最佳的傳球力量。

▲味全龍隊教練高須洋介到桃園市大溪高中，指導學生守備技巧。



大溪高中總教練鄭錦繁感謝味全龍隊的協助，他說，外籍教練們綜合了美日台職棒經驗，親自下場示範動作與提醒細節，多元的訓練方式讓訓練不再枯燥，球員也感受到基本動作的重要，期待味全龍隊下次再來！而隊長張家豪表示，味全龍這3位教練注重的是別人會忽略的小細節，尤其高須教練特別重視接球時的下盤運用，是自己比較不足的地方，也提供他往後守備的學習典範。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會和味全龍隊合作，將國外職棒經驗帶進校園，讓基層棒球學校獲得與職業棒球教練學習、提升球技知識的機會，並鼓勵小球員們認真學習，努力揮出屬於自己人生的好球。