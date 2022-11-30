新北開放「5大族群」疫苗預約！6~11歲莫德納雙價疫苗也可約

▲新北市疫苗預約系統今上午開放預約。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠本土疫情以Omicron變異株為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症，而莫德納雙價疫苗也可供6歲以上施打追加劑。新北市衛生局表示，疫苗預約系統第15期也在今30日起開放預約，預約時間每日上午9時至晚上8時，預約至12月1日為止。

新北市衛生局科長王美華表示，接種對象及疫苗種類包括6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1至2劑、6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑(基礎劑)、6個月至11歲孩童BNT 1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3劑(追加劑)、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至5劑、莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3至5劑(追加劑)。

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而疫苗開放接種時間為12月2日(五)至11日(日)，接種地點包括「新北市合約院所、中和Global Mall」等處開設專診提供接種服務。

王美華也提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診數每日仍新增1萬5千餘例，呼籲民眾要盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。新北市疫苗預約系統。