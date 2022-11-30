這縣市被轟生活沙漠　年薪150萬男：只是賺錢的地方！過來人認了

▲不少網友抱怨新竹市塞車問題。（示意圖，與本文無關／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

每個縣市有不同的特色和風情，一名從南部北上工作的男子近日發文詢問，「聽說新竹是生活沙漠，真的有這麼糟？」吸引大量網友討論。

「新竹真的只是賺錢的地方、生活沙漠嗎？」原PO 25日在Dcard發文表示，他是南部人，在中部工作一段時間後，經由朋友介紹到新竹工作，年薪從120萬提升到150萬，他覺得還算滿意，但聽說新竹是生活沙漠，讓他疑惑「真的有這麼糟？」

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▲男網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友留言抱怨新竹的交通狀況，「生活品質真的很糟，光每天竹科塞車就飽了」、「塞車下雨房價房租高水質差」、「塞車、麥當勞、都男生」，也有人說「可以去看看大遠百、巨城、晚上的東門市場也蠻有特色，然後……沒有了」、「所有連鎖店到新竹也會變超難吃，吃過最難吃的麥當勞是新竹的麥當勞」、「我新竹台北開車通勤幾年，台北在下雨新竹也不會少，而且新竹風大好幾倍，新竹比台北遇到下雨更賭爛」。

不過也有網友覺得沒有那麼糟，「真的沒有人逼各位來新竹，差不多等級的工作在台北至少少20-30w，邊嫌還不是得摸摸鼻子進來竹科塞車」、「我住牛埔附近很爽啊，房價便宜，附近有河岸可以散步跑步，也有很多吃的」、「我台北人討厭台北，比較喜歡新竹，假日可以去新竹的郊區走走」、「可是我覺得新竹還不錯啊，冬天沒有台北那麼愛下雨、夏天沒有南部熱…往北往南交通都很方便」。