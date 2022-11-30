　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這縣市被轟生活沙漠　年薪150萬男：只是賺錢的地方！過來人認了

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少網友抱怨新竹市塞車問題。（示意圖，與本文無關／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

每個縣市有不同的特色和風情，一名從南部北上工作的男子近日發文詢問，「聽說新竹是生活沙漠，真的有這麼糟？」吸引大量網友討論。

「新竹真的只是賺錢的地方、生活沙漠嗎？」原PO 25日在Dcard發文表示，他是南部人，在中部工作一段時間後，經由朋友介紹到新竹工作，年薪從120萬提升到150萬，他覺得還算滿意，但聽說新竹是生活沙漠，讓他疑惑「真的有這麼糟？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男網友發文。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友留言抱怨新竹的交通狀況，「生活品質真的很糟，光每天竹科塞車就飽了」、「塞車下雨房價房租高水質差」、「塞車、麥當勞、都男生」，也有人說「可以去看看大遠百、巨城、晚上的東門市場也蠻有特色，然後……沒有了」、「所有連鎖店到新竹也會變超難吃，吃過最難吃的麥當勞是新竹的麥當勞」、「我新竹台北開車通勤幾年，台北在下雨新竹也不會少，而且新竹風大好幾倍，新竹比台北遇到下雨更賭爛」。

不過也有網友覺得沒有那麼糟，「真的沒有人逼各位來新竹，差不多等級的工作在台北至少少20-30w，邊嫌還不是得摸摸鼻子進來竹科塞車」、「我住牛埔附近很爽啊，房價便宜，附近有河岸可以散步跑步，也有很多吃的」、「我台北人討厭台北，比較喜歡新竹，假日可以去新竹的郊區走走」、「可是我覺得新竹還不錯啊，冬天沒有台北那麼愛下雨、夏天沒有南部熱…往北往南交通都很方便」。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
人氣直播主爆賣山寨包！　超糗畫面全播出
戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消
2縣市豪雨！今「斷崖式」降10℃　越晚越冷探13度
快訊／英格蘭3比0輕鬆贏！晉級16強　拉許福特梅開二度
三重家庭悲劇！　妻子凌晨雙刀殺死家暴夫
快訊／美國1比0氣走伊朗闖16強　普利西奇破網成英雄
快訊／荷蘭分組第一晉級16強　新星加克珀連3場進球超亮眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「30元便當」三菜一肉地點曝！　菜色卻讓網友戰翻

3波蘭女大生來台　超商見1物狂哭

這縣市被轟生活沙漠　年薪150萬男：只是賺錢的地方！過來人認了

12月新制來了！戶外免戴口罩、北市禁用塑膠杯　騎錯YouBike會破財

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

2縣市豪雨！今「斷崖式」降10℃　越晚越冷探13度

德國正妹大驚在台灣出車禍「路人不會幫忙」　德國車內會放醫藥箱

裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差　車行老闆氣炸：十早八干

劇場「回不去」了！兩廳院TIFA節目公布　屬於台灣的山海經登台

婆婆喊「好市多蘿蔔糕好呷」！媳婦偷買回家給驚喜　一開冰箱嚇壞

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

「30元便當」三菜一肉地點曝！　菜色卻讓網友戰翻

3波蘭女大生來台　超商見1物狂哭

這縣市被轟生活沙漠　年薪150萬男：只是賺錢的地方！過來人認了

12月新制來了！戶外免戴口罩、北市禁用塑膠杯　騎錯YouBike會破財

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

2縣市豪雨！今「斷崖式」降10℃　越晚越冷探13度

德國正妹大驚在台灣出車禍「路人不會幫忙」　德國車內會放醫藥箱

裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差　車行老闆氣炸：十早八干

劇場「回不去」了！兩廳院TIFA節目公布　屬於台灣的山海經登台

婆婆喊「好市多蘿蔔糕好呷」！媳婦偷買回家給驚喜　一開冰箱嚇壞

美國防部報告出爐　列中共對台4大可能軍事行動

周予天「婚禮勾手席惟倫」全無笑容！　分手內幕曝…散場各走各的

美印部隊聯合演習　鄰近中國邊界

天后闆妹爆「買千萬名牌卻賣山寨包」！拼錯單字…超糗畫面全播出

「再發一次振興券」　王浩宇：政府財政OK

郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

「30元便當」三菜一肉地點曝！　菜色卻讓網友戰翻

法人曝：股神加碼「台積電」空間大　巴菲特持股藏亮點

全明星CP爆分手！　周予天夜店摟長髮妹進家門…交往席惟倫1年半情變

吳心緹拍「史上最省」寫真卻無下文！　攝影師衰當墊錢仔

正妹翻唱《得來速之歌》 天籟嗓秀最Chill點餐法

生活熱門新聞

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

2縣市豪雨！今斷崖式降10℃　越晚越冷探13度

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

農曆年後「4星座」工作運超旺！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

C羅「上帝之髮」懸案破了！

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

10症狀＝體內毒素太多！醫：確診後想排毒吃原型食物最好

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面