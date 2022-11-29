負政治責任請辭衛福部長？　薛瑞元：內閣改組非閣員能決定

▲衛福部長薛瑞元 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署今（29）日舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，衛福部長薛瑞元出席接受媒體堵訪時，被問及負政治責任是否代表會請辭，他再度呵呵笑回應，「你們不要問我這個啦」，更提到內閣改組是全盤考量，不是閣員能決定，黨內目前也在檢討當中，「我個人去留不重要。」

九合一大選民進黨只拿到「4+1」縣市，寫下創黨36年來最大挫敗，蔡英文也在11/26辭去黨主席，內閣改組聲浪不斷，甚至傳出可能時間點將落在明年度總預算案完成審核、1月底春節前。

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薛瑞元在選前一周發表的「疫苗掮客說」，被視為壓倒駱駝的最後一根稻草，遭學者點名為敗選戰犯，他於選後隔日出席臺灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮被問及此事時表示，「戰犯不是我自己說是或不是，不可能由我來回答。」但若須負政治責任的話，自己不會迴避。

薛瑞元今日再度回應政治責任議題，直言不應因一次選舉失利讓施政延滯，「這應該做通盤考量」。黨內目前也在檢討中，內閣改組或幅度，並非由閣員決定，而是去看組閣團隊有沒有去決定，「我個人是去留不重要。」

本土疫情連7周下降，12/1起戶外口罩將解禁，衛福部也研擬修訂傳染病防治法與新冠肺炎通報定義。薛瑞元透露，傳染病防治法修法已經啟動，昨天疾管署修法小組也做了討論，整理出較急迫的問題，這幾天也會就政策方向做討論。

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