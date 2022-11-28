送「陸製快篩」反滲透法起訴！北市女里長候選人回應了：我被陷害

▲邱姓里長候選人涉反滲透法遭起訴，憤怒喊冤，「有人陷害我」 。（圖／翻攝自Facebook／邱姓里長候選人）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

北市內湖區清白里邱姓女里長候選人，涉嫌收送大陸競選資金，於6月間送「陸製快篩劑」，同時向選民預告將要競選里長，進行請求支持。士林地檢署接獲檢舉後介入調查，並於今（28）日將邱女依反滲透法、醫療器材管理法等罪起訴。對此，邱女喊冤，強調是有人要陷害她，「有沒有做心理最清楚，無中生有，可見有人要栽贓、抹黑，我真的非常冤枉」。

檢調查出，邱女為內湖區清白里某社區發展協會理事長，而其丈夫陳男則擔任榮譽理事長。另外，邱女也於2018年3月間至2019年間擔任福建省某綜合實驗社區的社區營造師。

據悉，陳男過去兩度參選該清白里里長失利，因此在與邱女商議後，於2022年4、5月間決定，由邱女出面參選里長，透過微信將人頭資料傳給「台工部」、「廈門寶太公司」申報6000支大陸製造快篩試劑，陳姓丈夫則擔任輔選工作，共同處理選舉事務，邱女則在同年6月18日、22日在臉書PO文說「清白里里民」、「設籍清白里里民」資格者，可領取快篩試劑5支，以此賄選方式請求支持。

檢調9月間進行搜索、約談行動後，積極清查資金流向，據有信證人，及邱女扣案手機發現，她都以大陸最有名的即時通訊「微信」與「資助人」聯繫，並接受對方資金資助和委託，在9合1大選中贊助競選活動等，依涉犯《反滲透法》提起公訴，另，新冠病毒檢驗試劑為第三級醫療器材，依「醫療器材管理法」規定，僅有醫療器材商及藥局可販售，依違反醫療器材管理法加碼起訴，建請法院依反滲透法第7條建請加重其刑。

邱女在此次選舉中並未當選，而她在接獲起訴消息後也氣憤回應，覺得是有人要陷害她，強調當時並沒有想要選里長，純粹只是公益，也沒有對外稱，「發快篩投票給我」等話，「如果有賄選里民應該會投我，那怎麼還會輸？真是太不公平」