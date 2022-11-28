高嘉瑜嗆「只能在同溫層取暖」　王浩宇反擊：大輸好像不關你的事

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉結束，民進黨立委高嘉瑜將綠營大敗結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」，再度引來關注，民進黨前桃園市議員王浩宇也發聲批評。高嘉瑜28日受訪時開嗆，對方的言論顯然只是在自己的同溫層取暖，而王浩宇也立刻反擊，「大輸好像都不關她的事」。

王浩宇表示，自己在選前兩周，看到民調民進黨候選人看好度拉高，但支持者投票意願開始下降，他不斷喊危險催投票率，而他的公司因此被影響，虧了幾萬，都還是堅持下去，而現在大輸高嘉瑜卻搞得好像不關她的事，「懶得回你」。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，黨主席蔡英文立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

高嘉瑜選前因評論前新竹市長林智堅論文抄襲事件，稱恐害「一屍五命」，引來側翼圍剿，如今九合一大選落幕，綠營慘敗，高嘉瑜也率先發聲，遭親綠粉專「柯粉的超譯天地」怒嗆「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？」對此，高嘉瑜28日上午受訪說，網路上有很多網路義勇軍，但是也有很多不曉得哪裡來的「豬隊友」和「側翼」，除了自己在臉書上發表言論，也會去攻擊意見不一樣的人，往往都是反效果，只會造成互斥的效應，讓中間選民產生很大反感，這樣的做法是不是好的，大家應該來思考，相信很多人是深受其害，也對這種行為非常反感。

高嘉瑜也說，她努力在擴大民進黨的基本盤，讓更多中間、年輕選民能夠支持民進黨，知道民進黨是個講是非、講公道，也是能夠接納不同意見的政黨，「如果有些人是賣褲子、賣襪子的（指王浩宇），如果他的言論並不是那麼重要，是不用擴大去解讀，而且他的言論顯然也只是在自己的同溫層取暖」，多數民眾並不同意其言論。