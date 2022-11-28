傳夏綠蒂公主將繼承「菲利普親王頭銜」　愛德華苦等多年恐遭放生

▲夏綠蒂公主是目前英國王位第3順位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從英國菲利普親王、女王伊莉莎白二世相繼去世後，三子愛德華王子（Prince Edward）便殷殷期盼能夠繼承父親生前的頭銜「愛丁堡公爵」（Duke of Edinburgh），因為這是英國皇室家族最高級的頭銜之一，只不過父親辭世一年多以來，他卻仍未能繼承該頭銜，據傳是因為英王查爾斯將該頭銜保留給夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。

根據英國保守主義媒體《星期日郵報》（Mail on Sunday），過去幾個月以來，外界一直猜測為何英王查爾斯三世不讓弟弟愛德華王子繼承愛丁堡公爵這個頭銜，因為自從去年菲利普親王去世後，外界不斷預估愛德華將繼承爵位，不過英王查爾斯登基後並未封愛德華該爵位，原因是他想將該爵位留給夏綠蒂公主，達到紀念女王、致敬王位繼承順序的目的。

年僅7歲的夏綠蒂公主是英國王儲威廉王子的第2個子女，為僅次於父親威廉、哥哥喬治王子以後，英國王位第3順位繼承人。

▲夏綠蒂公主與喬治王子。（圖／達志影像／美聯社）

夏綠蒂公主的地位和當時菲利普親王與伊莉莎白公主的第2個孩子安妮公主類似，然而兩人的情況卻不同，一旦喬治王子生養子嗣，夏綠蒂的繼承順序將會往後延，不過若喬治沒有子嗣，則夏綠蒂的繼承順位仍維持第3。

一名消息人士透露，「夏綠蒂公主的地位具有歷史意義，因為她是皇室家族中第一位繼承順序不被弟弟超越的女性，因此夏綠蒂應該被賦予這樣一個相應的頭銜，這在憲法上是很重要的。因為除非喬治王子沒有子嗣，她繼承王位並非不可能。」

在維多利亞女王在位期間，愛丁堡公爵頭銜總共被授予過3次。1947年，菲利普親王與伊莉莎白公主（女王）結婚時，喬治六世將該頭銜授予菲利普，此時這對夫婦成為了愛丁堡公爵與公爵夫人。

▲愛德華王子被認為有機會繼承愛丁堡公爵。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，愛德華王子接管了愛丁堡公爵獎（Duke of Edinburgh Awards），2015年以後更擔任愛丁堡公爵國際獎基金會信託主席，這些舉動都被視為是為了受封愛丁堡公爵做事前準備，王室內部也認為愛德華將在父母相繼去世後繼承該頭銜，就連皇家官方網站的傳記上也提到這點。

針對諸多揣測，白金漢宮發言人拒絕置評。

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