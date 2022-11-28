　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

▲哈洛夫（Austin Harrouff）將鄰居殺害後，還啃食死者的臉。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈洛夫（Austin Harrouff）將鄰居殺害後，還啃食死者的臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州2016年發生一起驚悚案件，當時還在就讀大學的19歲男子哈洛夫（Austin Harrouff）持刀將一對不相識的夫婦砍死，事後還發狂將死者的半張臉都給啃下，最後警方出動多支電擊槍和警犬，合四人之力才把他制伏。經長達6年的羈押，美國法院終於要在本月28日對哈洛夫進行開庭審訊。

根據《福斯新聞》（Foxnews）報導，現年25歲的哈洛夫以精神錯亂為由，拒絕對兩項一級謀殺罪和其他殺人罪指控認罪。而這起案件受到新冠疫情、法律糾紛以及哈洛夫在事發時喝下某種化學藥品導致重傷等因素影響，延遲至今年11月28日展開審訊，地點將選在佛州斯圖爾特（Stuart）進行，預計持續約3周時間。

回顧這起事件，哈洛夫當時佛羅里達州州立大學的學生，案發當晚他和家人在一家餐廳內用餐，因為服務生的服務速度度太慢，他大發脾氣後離去。他的父母出於擔心，於是報警求助及通知他的同學到附近找他，不料45分鐘後就傳出鄰居史蒂文斯（John Stevens）和妻子密許肯（Michelle Mishcon）遇襲身亡的消息。

▲男子在信光明會後出現自己是耶穌的錯亂。（圖／翻攝自當事人臉書／Martin County Florida）

▲左為兇手哈洛夫。右為被害者夫婦。（圖／翻攝自當事人臉書／Martin County Florida）

警方表示，當他們抵達現場後，發現有2人滿身鮮血的躺在地上，哈洛夫則正在啃食史蒂文斯的臉，為此警方出動多支電擊槍和警犬，合4人之力才把他制伏。哈洛夫即使身受重傷，還不斷要求警方直接開槍讓他死亡。目擊者指出，嫌犯一邊揮刀砍人，一邊咆哮大叫，一名鄰居想上前相救時，同樣被哈洛夫攻傷，事後也被送往醫院治療。

哈洛夫被捕後表示，事發時他正在「逃離惡魔的掌控」，對於案發過程只有模糊的記憶，只記得有人朝著他大吼大叫，以及自己拿起了一把砍刀，但不清楚為何要將史蒂文斯夫婦殺害，「就像是這件事突然發生了，而我一點意識都沒有。」

調查人員發現，哈洛夫在案發前曾購買了一些「迷幻蘑菇」，但他的朋友稱這些蘑菇都已被銷毀，且從血液檢測報告來看，並沒有毒品反應。警方還查出他曾在網路搜尋「如何知道你是不是瘋了」。另外，哈洛夫自稱可以看到陰陽兩邊的世界，認為自己就是耶穌，並且還需要「啃食人臉」才能作為消滅邪惡力量的方式。

根據佛州法律，被告會被假定為神智正常，辯護律師必須證明被告有嚴重的精神崩潰，致使其無法理解自己行為，因此檢方和哈洛夫的律師各聘用了一名心理健康專家，他們發現哈洛夫在案發時有急性精神病發作的現象。哈洛夫日前已放棄陪審團審判，將由巡迴法院法官鮑爾（Sherwood Bauer）裁定他犯刑時是否真的精神異常。

目前檢方已放棄尋求死刑，若哈洛夫罪名成立，他將被判處終身監禁，不得假釋，而如果他被裁定精神錯亂，則將會被送往的精神病院，直到醫生和法官認為他不再具有危險為止。邁阿密大學法學教授克雷格（Craig Trocino）透露，其實送往精神病院與無期徒刑無異，因為醫生和法官極不可能冒險釋放像哈洛夫這樣惡名昭彰的兇手。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回
快訊／摩洛哥2比0勝上屆季軍　比利時斷史上最長8連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

人夫新婚夜「坐床邊狂哭」　原因讓妻子秒翻白眼

直升機墜毀深山5人慘死！爆炸聲「震碎」民宅玻璃窗　為47年高齡機

校外教學悲劇！4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

妹子跳水「竟摔成四肢癱瘓」　泳池趴嗨過頭！昏迷2天睜眼崩潰

潘多拉病毒甦醒了！潛伏永凍土5萬年仍具傳染力　恐引發新一波流行

他狂罵買彩券浪費錢！結果「人生首張」就中獎　直接抱走467萬

CNN看九合一！民進黨「中國威脅牌」失效　但預言2024還太早

死亡自拍！她遭巨浪「瞬間捲走」慘滅頂　丈夫差2秒獨活崩潰

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統　北京滿意結果可能釋善意

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

認敗選！陳時中喊努力不夠　呼籲「一起支持蔣萬安」

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

人夫新婚夜「坐床邊狂哭」　原因讓妻子秒翻白眼

直升機墜毀深山5人慘死！爆炸聲「震碎」民宅玻璃窗　為47年高齡機

校外教學悲劇！4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

妹子跳水「竟摔成四肢癱瘓」　泳池趴嗨過頭！昏迷2天睜眼崩潰

潘多拉病毒甦醒了！潛伏永凍土5萬年仍具傳染力　恐引發新一波流行

他狂罵買彩券浪費錢！結果「人生首張」就中獎　直接抱走467萬

CNN看九合一！民進黨「中國威脅牌」失效　但預言2024還太早

死亡自拍！她遭巨浪「瞬間捲走」慘滅頂　丈夫差2秒獨活崩潰

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統　北京滿意結果可能釋善意

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

「早哥哥」愛禮！　轉戰台啤首秀轟31分外帶準絕殺好神

新北候選人「得票遠超預期」！本人卻開心不起來　原因超逗趣

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

日本傢俱品牌推出「呆呆獸沙發」　超可愛造型網融化喊：好療癒

營養師教你「消除脂肪肝」這樣吃，咖啡、水果都進榜！

南韓9號世足一出賽「IG漲粉67萬」！　188cm男神超狂經歷全被挖

IVE影片被批抄襲Red Velvet！　典禮主辦方道歉了：以後會更注意

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

國際熱門新聞

他罵買彩券浪費錢　結果人生首張就中467萬

4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

人夫新婚夜狂哭　原因讓妻翻白眼

泳池趴太嗨　妹子跳水摔成四肢癱瘓

博物館遭竊！5100萬古金幣9分鐘內被搬空

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

北韓公開金正恩「正牌女兒」　她影片被刪除

C羅帶全隊吃晚餐「霸氣埋單」

潛伏永凍土5萬年！潘多拉病毒甦醒了

南韓世足明晚戰迦納！韓媒坦言「不好應付」

男大生啃掉鄰居半張臉！羈押6年要審了

CNN：民進黨慘敗　但預言2024還太早

直升機墜毀深山5人慘死！震碎民宅玻璃窗

更多熱門

相關新聞

美大學生嗑殭屍藥後發狂砍殺夫婦

美大學生嗑殭屍藥後發狂砍殺夫婦

美國佛羅里達州發生一宗恐怖雙屍案，一名19歲大學生突然發狂，在一對夫婦的住所門外揮刀把他們砍死，然後發狂咬破男死者的臉。警方合四人之力把嫌犯制伏並逮捕。警方懷疑他犯案前使用過一種俗稱「浴鹽」的中國製合成毒品，讓他產生幻覺，變成像美劇《陰屍路》裡的殭屍(Zombie)一樣，發狂攻擊活人。

關鍵字：

哈洛夫Austin Harrouff

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

基隆人哪裡能領Gogoro！謝國樑回應了

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

快訊／恭喜！孫藝真生了　經紀公司證實「順利產下兒子」

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面