綠營九合一大輸「反中牌」失靈？　包承柯：選後兩岸依然嚴峻動盪

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

九合一選舉藍營大勝，綠營慘敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文宣布辭去主席職務。總結這次選舉，民進黨「抗中保台」這張牌是否失靈？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問涉台學者包承柯指出，這次結果對民進黨衝擊很大，台灣民意和輿論有明顯變化，希望朝向穩定的生活環境和兩岸關係，但預計2024總統大選旅營依然繼續打「反中牌」，未來兩岸關係還是十分嚴峻凶險，只能靠藍營執政的縣市和對岸多多交流，有助於稍稍緩和台海緊繃情勢。

「這次選舉結果對民進黨打擊很大」，上海東亞研究所助理所長包承柯首先直言，蔡英文選前之夜喊出支持她，就是支持民進黨的候選人。「但台灣民眾對蔡英文近7年政績早就形成很強烈批判意識，直接表現在9合1選舉結果，大部分票湧向國民黨，成為民進黨敗選最關鍵因素。」

包承柯進一步指出，「蔡英文一直很我行我素，十分強勢。民進黨縣市長候選人幾乎是由她提名，自然要承擔責任。」民進黨這場選舉打下來也遇到許多爭議，比如林智堅論文門、陳時中有太多負面新聞，導致民意支持度一直拉上不去。最後除了南台灣基本鐵票倉保住，重點戰區桃園、台北全失守。

依照以往，民進黨只要發出動員令，死忠支持者肯定買單，這次為何無效？包承柯分析，蔡英文政府一上台拒絕承認「九二共識」、狂打「反中牌」、高喊「抗中保台」，把兩岸關係搞得十分緊張。加上今年8月份美國前議長裴洛西訪台，讓台海局勢更加動盪，這些都看在台灣民眾眼裡。

▲陳建仁、蘇貞昌、蔡英文、陳時中「為台北挺身而出」選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

包承柯分析，民進黨「抗中保台」已經搞過頭，已經和台灣民眾背道而馳，從這次投票來看，支持綠營的年輕人和中間選民也不出來，導致這次選舉巨大的失敗。「對於未來兩岸局勢，台灣老百姓還是希望有平穩發展，而不是對抗的路線。」

談到未來台海情勢變化，包承柯指出，「未來兩岸關係還是讓人擔憂，就看民進黨是否有所調整。」預料未來的前景還是令人擔憂，民進黨基本「台獨」政策沒改變，還是繼續走「抗中保台」路線，如果之後依然是台獨色彩濃厚的人當選，只會給兩岸帶來更嚴峻凶險的局勢。

即使不看好台海情勢發展，包承柯認為兩岸交流不能斷，希望藍營大勝的13個縣市首長都能主動積極和大陸各省市、各部門交流，不管是民間形式或過去既有的官方往來，尤其是雙城論壇繼續延續下去。一方面促進和平氛圍，也能舒緩緊繃態勢，對於兩岸人民都是好事。

▼國民黨在6都贏得4都、全國贏得13縣市。（圖／記者林敬旻攝）