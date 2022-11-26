大樓開區權會竟選在投票日　住戶怒指刻意刁難！建商認錯道歉

▲台中市東區有棟大樓竟選在投票日召開區權會，住戶怒指刻意刁難，建商最後道歉。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

今天是九合一選舉，民眾不是忙投票就是準備出遊，但東區卻有一棟大樓的建商選在上午召開所有權人會議，有住戶不滿，認為是蓄意刁難，不讓住戶出席，更不讓大家討論建商在交屋之後留下的缺失；建商解釋，一開始確實沒有想到和投票日撞期，加上多數餐廳不是婚宴就是尾牙被訂走，很難找到可以容納500人的場地，建商坦承疏失並道歉，區權會最後也因人數不足而流會。

東區某棟剛交屋不久的大樓，住戶們原本對於建商諸多缺失非常不滿，要趁著召開區權會好好討論，結果，區權會開會日期竟是和投票日同一天。

住戶們憤怒指出，這是第一次召開區權會，不但故意剝奪住戶投票權，更是蓄意刁難不讓住戶出席，住戶們洋洋灑灑舉出不少交屋後的缺失。

例如，買賣銷售圖上的垃圾室，在使用執照圖上目的卻變成3米整體防火間隔；擅自安裝屋頂太陽能板，住戶完全不知情；大門口殘障坡道及人行道上有大孔洞水溝蓋，難以行走；交屋代管期間，建商沒有照該有的物業方式管理，電梯地板牆面受損，還有施工人員在機房看A片；建商刻意封閉公設區域等。

建商表示，依法規定區權會要盡快召開，否則整個公設和管理基金都無法移撥，會選擇今天，真的沒有考慮到今天是選舉，加上已選了好多天，不是婚禮被訂走就是尾牙，時間變得很趕，當初只關心能不能訂到餐廳，忘了時間，完全沒有考量到選舉，這是他們疏失，他們表達道歉，最後區權會以住戶出席未過3分之2門檻宣布流會。