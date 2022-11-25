低估疫情延遲購藥？王必勝：4月決定共存已到貨37萬份「從未缺藥」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

網路流出中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄草案，內容指出「請疾管署以200天內增10萬人確診（平均每日500人確診）」的情境進行整備，遭疑低估疫情發展，沒有提早搶藥。指揮中心指揮官王必勝今（25）日說明，指揮中心在今年4月1日決定政策調整為與病毒共存方向，4月份口服抗病毒藥物已經到貨37萬份，並強調「我們從來沒有缺過抗病毒藥物」。

面對年初可能低估疫情發展、藥物準備延遲等相關質疑，指揮中心昨天晚間發稿澄清，我國已經在1月13日就已經簽約採購2萬5千份的新冠口服抗病毒藥物，包含2萬份倍拉維（Paxlovid）與5,000份莫納皮拉韋（Molnuporavir ），足以因應25萬確診人口時給予高風險族群的用藥；並且在4月10日再簽約加購70萬份倍拉維，足可提供700萬染疫人口使用，整體採購、到貨進度與用藥比例都優於其他國家。

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王必勝昨也在臉書上PO文說明「2月5日會議當天，我們手上已經有輝瑞Paxlovid 2萬人份，默沙東Molnuporavir 5千人份，夠25萬人確診用」卻遭質疑在玩文字遊戲，根據疾管署4月11日宣布簽約70萬份倍拉維新聞稿內容，前次簽約的2萬份藥物還有1.5萬份未到。

王必勝今日特別說明，口服抗病毒藥物在今年4月份時已經到貨37萬餘份，當中有36萬8673份為倍拉維、5040份莫納皮拉韋，而且因為合約在，隨時可以請廠商供貨。而回顧2月5日開會當天，手上握有5600份倍拉維，也足以因應5萬人確診，而該月確診不到千人，根本還用不上。

王必勝也提到，「後續70萬份的合約，不可能簽完一次叫它供貨，那些東西都有效期，如果通通弄來搞到屆效，到時也是要受人監督；還是要看它的使用量」，而且對方也承諾如果有需要提出需求，就會用最快的速度把貨給我們。

王必勝重申，我們很有把握，在1月13日簽約之後，2萬5千份口服抗病毒藥物隨時可以用上，就要看後續疫情，從4月1日改為與病毒共存政策時，倍拉維有36.8萬份，1~4月確診10萬人左右，大概只需要1萬份，至於加購的70萬份到現在都還足夠。

王必勝最後強調，台灣是亞洲第二個取得倍拉維的國家，也是亞洲第一個同時備有倍拉維與莫納皮拉韋兩種藥物的國家，「我們從來沒有缺抗病毒藥物的時期、完全沒有」，王必勝說，我們倍拉維給藥率是全世界第二，也藉此和大家說清楚，沒有所謂低估疫情，藥物來不及的問題。

▲指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）