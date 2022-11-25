擎天崗水牛21死！陽管處「架圍籬」遭裁罰7.5萬　抗罰結果出爐

▲擎天崗水牛21死，陽管處遭裁罰7.5萬，抗罰結果出爐。（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳韻如／台北報導

陽明山擎天崗野放牛隻2020年底發生多起死亡事件，累計有21頭牛在短時間內暴斃死亡。經過解剖檢驗後，發現死因主要在於營養不夠而非餓死。對此，台北市動保處研判為陽明山國家公園管理處鐵絲網等圈圍設施圈住水牛，造成牠們無法移動覓食、避冬而死亡，因此依法開罰7萬5千元。不過，台北地院行政訴庭指，陽管處並非「飼主」，且牛群死亡與圈圍並不具有因果關係，因此撤銷裁罰。

北市動保處表示，該牛群原本是在擎天崗草原周邊活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處於2019年12月以圍籬及鐵絲網等設施將牛群圈圍於約42公頃的範圍內，讓牛隻無法如往常依季節變化自行覓食或躲避寒冬，導致牛隻大量死亡，陽管處於此案件中雖然沒有故意讓水牛傷亡的意思，仍有過失責任，因此認定陽管處不當圈圍致水牛大量死亡一事已違反《動物保護法》第30條第1項第1款規定，裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。

不過，陽管處則主張，當初會補強既有圍籬，是為了避免牛隻侵擾居民，但不但表陽管處就是牛隻飼主，且該水牛群為無人飼養、管領，並非動法中所指的寵物，台北市動保處不能以此對陽管處開罰。

▲陽明山擎天崗水牛2020年底集體暴斃。（圖／陽明山國家公園管理處提供）

對此，台北市動保處強調，陽管處架設木樁及刺絲網圍籬，並將牛群完全圈圍在特定範圍的行為，客觀上已屬實際管領動物之人，因此也受動保法規範，動保處開罰無誤。

全案歷經長時間審理，台北地院認為，陽管處設置圍籬是為了避免牛隻跑到農地，且也兼有保護擎天崗遊客避免被現場野化水牛群傷害的功能，並非藉此成為牛隻的所有人或實際管領人，北院認定陽管處不具有義務圈養或飼養牛隻。

北院表示，牛隻的死亡與圈圍範圍内食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不足，但無法認定與陽管處設置圍圈具因果關係，因此撤銷動保處裁罰。全案可上。