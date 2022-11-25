「錢帥君男友」已逃往新加坡躲黑白二道追殺！　幕後金主身分起底

▲名模錢帥君（左）的男友郭哲敏（右）涉地下匯兌洗錢，並在上月下旬潛逃出境。（圖／鏡週刊提供）

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名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢在上月下旬潛逃出境，本刊掌握，他原本藏匿美國，因名下資產龐大，擔心被黑道擄走及白道逮捕，近來已連夜搭機飛抵至新加坡投靠從事科技業的梁姓金主。

雖然台灣跟新加坡未簽司法互助，不過，台星個案司法互助有前例可循，2019年星國情侶來台旅行，女方產子後竟趁男嬰還有呼吸時丟入廚餘桶讓他窒息身亡，2人犯後即逃回新加坡。

由於涉及殺人重罪，加上全案物證都在台灣，台北地檢署當時透過法務部向新加坡交涉長達2年並發布通緝，最後由新加坡警方在去年將2人逮捕。

本刊調查，小明在美國與新加坡都有資產，檢方將他通緝時，已一併請求外交部註銷他的中華民國護照。

不過，小明具有美國籍，FBI在台人員日前也與台灣專案小組與會了解案情，備受各界矚目，加上小明公司旗下的3處招待所，不僅宴請多位檢警與藍綠白政要，還盛傳監視器錄下上百名政商名流進出的影像，引起社會譁然！

更引人注意的是，全案疑有高階公務員索賄，北檢日前收到祕密檢舉信，緊咬小明等人透過中間人打點警方，檢方低調指揮調查局蒐證多時，讓警界風聲鶴唳。

為儘速查明真相，專案小組使出全力，透過各種管道務必要將小明逮捕回台，才能讓案情水落石出。

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