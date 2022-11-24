大S「名床銷毀秀」掀兩岸關注！IKEA火速自薦：該買新的了吧

▲大S家庭糾紛讓床墊遭公開「處決」。（圖／翻攝自汪小菲微博、記者徐文彬攝）

網搜小組／閔文昱報導

汪小菲去年11月和大S（徐熙媛）離婚，近日卻因為生活費問題再度鬧上檯面，連日在網路隔空開戰，23日大S歸還床墊給汪小菲家在台開的飯店S HOTEL，銷毀床墊的過程更是吸引兩岸網友關注。對此，IKEA小編也順勢在臉書推銷床墊，還稱「舊的不去，新的不來，既然舊的已經解體了，是時候該買新的了吧」，笑翻不少網友。

IKEA宜家家居內湖店23日晚間在臉書發出一則逗趣貼文，推薦自家的VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊，據官網介紹，該床墊分別有90X200公分、150X200公分以及180X200公分3種尺寸，一般售價則各為8990元、14990元及17990元。產品資訊則註明，外層特厚泡棉，及雙層獨立筒彈簧帶來的高硬度支撐，創新S型設計，擁有兩層袋裝彈簧等。

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▲IKEA趁勢推薦自家床墊。（圖／翻攝自Facebook／IKEA 宜家家居 內湖店，下同）

小編也在文中幽默表示，「舊的不去，新的不來，既然舊的已經解體了，是時候該買新的了吧。我們沒有沒有百萬名床，但有10年品質保證，創新S型設計，7個舒適區域支撐，媲美百萬名床。」還強調，「床墊回收服務、14000滿額免運，不只貼合你的脊椎，還很貼心。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網有關注，紛紛笑稱「IKEA 小編時事都跟很緊」、「給小編Respect」、「你們行銷真的做得很棒！次次都很搭時事梗」、「支持幫小編加薪」、「笑死，很符合時事，小編加薪」、「哈哈哈哈哈！小編你真的很會」。另外有網友提問，「所以有防火燒嗎？」小編則回「我們雖然出廠前都有耐用測試，但還沒有測過防不防火欸哈哈哈」。

先前傳出汪小菲要求銷毀床墊為瑞典國寶級、被業界人士暱稱「床墊勞斯萊斯」的海絲騰（Hästens），其中最高等級Grand Vividus旗艦系列，單價可以破千萬元，引發熱烈討論，但隨著大S於23日將家中床墊請人送至S HOTEL，並通知媒體在大家見證下拆解銷毀，有眼尖人士發現該床墊是英國品牌SLEEPEEZEE，售價僅約3、4萬元起跳。

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