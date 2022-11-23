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花蓮城市空間藝術節登場！海邊看表演、賞日出　3大亮點一次看

▲▼2022「花蓮城市空間藝術節」。（圖／主辦提供）

▲花蓮城市空間藝術節「日出舞台」於南濱海邊舉行，可在海邊看表演、賞日出。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

2022「花蓮城市空間藝術節」邁入第3屆，12/2~12/4在日出大道、南濱公園舉辦，活動以「花蓮舞台」、「日出舞台」為主軸，建構獨特的環形舞台，在地表演藝術團隊輪番上陣，也透過「內行路徑」串起城市路徑的虛實探索。

花蓮城市空間藝術節，梳理出土地、族群、產業生活、文化記憶、信仰五大塊面，今年延續由林昆穎擔任藝術總監，主題為「內行花蓮」，他說明，「土地、族群、產業、文化、信仰，透過這樣的眼睛來觀看，從腳下到頭上，從地下到宇宙，花蓮的氣息是與天地相合的呼吸，來過的人都知道，生活在這裡的人更清楚。走進來，內行花蓮，成為內行人。」

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▲▼2022「花蓮城市空間藝術節」。（圖／主辦提供）

▲「花蓮舞台」以日出大道為據點，建構獨特的環形舞台。（圖／主辦提供）

其中「花蓮舞台」以日出大道為據點，建構獨特的環形舞台，27組形形色色風貌繁多的在地表演者輪番上陣，演出形式豐富多元，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、⺠俗技藝、原⺠藝術、跨域等。主題更橫跨山海、族群、產業、文化與信仰，共同交織屬於花蓮的故事，看見表演者創作的過程與擴散，展現從日常走向舞台的實踐精神。

▲▼2022「花蓮城市空間藝術節」。（圖／主辦提供）

▲▼27組表演團體輪番上陣。（圖／主辦提供）

▲▼2022「花蓮城市空間藝術節」。（圖／主辦提供）

而「日出舞台」於南濱海邊舉行，是一場與自然相約的儀式，以光、樂器、吟唱、身體、聲響迎接並感受東台灣的太陽光，邀請⺠眾在天光潮汐中棲石而坐，感受表演者以自然劇場回應大地，伴隨日出升起，帶來絕無僅有的獨特體驗。

▲▼2022「花蓮城市空間藝術節」。（圖／主辦提供）

▲「日出舞台」於南濱海邊舉行。（圖／主辦提供）

「內行路徑」打造線上互動地圖，邀請⺠眾在深掘城市路徑的過程，與眾人一起成為內行。網站上羅列近百個景點，還有參與這屆節慶的表演藝術團隊的日常地點，透過景點任務，感受虛實交錯的城市遊走體驗，網站可選擇依照推薦路徑遊走或自由探索，並在探索過程裡成為推薦路徑的一份子，共譜內行路徑。

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