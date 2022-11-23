沙國擊敗阿根廷！財經網美「驚喊7字」　網洗版：東方神秘力量

▲球神梅西帶領的阿根廷隊，竟在首戰吞敗。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

卡達世界盃足球賽才剛開踢，沙烏地阿拉伯就爆冷擊敗「奪冠大熱門」阿根廷，終結對手連36場不敗神話。財經網美胡采蘋昨晚在臉書寫下評論，引起熱烈討論，不少網友洗版笑回，「神秘的東方力量」、「油價可以降了」。

世界排名第51位的沙烏地阿拉伯，22日以2比1撂倒阿根廷，這讓沙烏地阿拉伯舉國嗨翻，國王甚至宣布，隔天全國放假1天；而巨星梅西（Lionel Messi）則吞下一敗，來自世界各地的球迷更受到不小衝擊。

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對此，胡采蘋在臉書驚呼，「What！沙烏地阿拉伯贏阿根廷？中東足球元年嗎？」此話一出，大票網友湧入留言，紛紛笑回「因為禁酒、禁慾...這些球星們都發揮失常了」、「阿根廷通膨太兇，希望阿拉伯油價算便宜一點」、「阿根廷別為我哭泣」、「東方神秘力量發威了」、「越位陷阱太強」、「沙烏地：我們不是來世界盃度假的」。

▲賽事下半場，沙國8分鐘內連續進2球。（圖／路透）

值得一提的是，35歲球神梅西曾說過，此屆世界盃將會是他最後一次出賽；沒想到，首戰對上阿拉伯就吞敗。另外，世界盃自1998年會內賽改制為32強以來，73支在首戰輸球的球隊僅8隊能進入淘汰賽，換言之，阿根廷若想要晉級16強賽，機率僅剩下11%。

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