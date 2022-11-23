每票3千元行賄　高雄里長候選人遭聲押

▲橋頭地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者崔子柔／綜合報導

九合一大選進入倒數3天，近期各處皆有行賄消息傳出，高雄市茂林區趙姓里長候選人21日則被搜索歸案，發現其以每票3千元行賄，遭檢方向法院聲請羈押禁見。

根據《自由時報》報導，橋頭地檢署這次罕見出動主任檢察官謝長夏及10名檢察官發動偵查，搜索趙姓候選人及莊姓樁腳住處據點，約談共21人到案。

檢方訊問發現，趙姓候選人透過莊姓樁腳以每票3千元代價，向蘇姓選民等人行賄，因趙、莊犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。

依據「鼓勵檢舉賄選要點」規定，檢舉人可獲得獎金，金額則依查獲對象有所不同：

一、若是票數達一定門檻的直轄市長候選人，每件獎金是1000萬元。

二、若是票數達一定門檻的縣市長候選人、直轄市議員候選人，每件獎金500萬元。

三、若是票數達一定門檻的縣市議員候選人，每件獎金200萬元。

四、若是鄉鎮市長候選人、里長候選人、鄉鎮代表候選人，每件50萬元。

此外，規定也鼓勵「大義滅親」，若檢舉人是查獲對象的配偶、直系血親、五等親內旁系血親、三親等內姻親，每件獎金100萬元。

至於何時可以領取檢舉獎金？只要案件是因民眾檢舉而查獲，並經檢察官提起公訴，就可以先領取四分之一的獎金，後經法院一審或二審判決有罪，可再領取四分之一，最後法院判決有罪確定，就可以領取剩下的檢舉獎金。