公務員「公器肉搜」逼子連繫外遇失聯父　超盧對話曝光

▲蘆洲戶政事務所是績優單位，沒想到這次卻爆發公務員濫權事件。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市廖姓女公務員，上月打電話給1名長期寄戶籍在蘆洲戶政事務所的田姓逕遷戶，因聯絡不到當事人，遂打手機給其子，進而讓他因愛賭欠債及外遇，狠拋妻兒跑路20年的家醜曝光！扯的是，廖還透過戶政系統肉搜其子，查知其為公務員，竟打電話到他的前服務單位說三道四，並嗆對方恐嚇官署，田姓公務員以廖觸犯個資法、誹謗、瀆職等罪告上法院，同時也跟監察院陳情，希望可以討一個公道！

▲新北市蘆洲區戶政事務所（圖）傳出公務員因雞婆過頭，與民眾發生糾紛。

本刊調查，全台逕遷戶約9萬人，其中以新北市最多，超過2萬人，轄下的蘆洲戶政事務所約有千人，每年9月到12月，內政部會指示全台各縣市戶政機關進行逕遷戶清查專案。

▲田男認為廖姓公務員違反《個人資料保護法》，日前正式提告。

根據《戶籍法》規定，所謂的「逕遷戶」是指，遷離戶籍地且聯繫不上者，房屋所有權人及管理機構可將其戶籍逕自遷到當地戶政事務所。田姓公務員的父親，因為多年前就被房東強制將他的戶籍遷到蘆洲戶政事務所。

▲田男向新北市政府投訴，市府回文認定廖姓公務員逾越權限、行為不當。

田先生跟本刊投訴稱，今年10月19日下午4點多，他接到新北市蘆洲戶政事務所廖姓女公務員的手機，問他「知不知道你爸爸戶籍，放在我們蘆洲戶政事務所。」田回說「他跑路很久，我們沒聯絡。」廖繼續說「他過年總會跟你們團聚吧！」田表示「都不會！」

廖似乎不相信田的話，繼續講「你有機會跟他聯絡嗎？」田回答「沒有！」

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