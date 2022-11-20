LIVE／黃珊珊黃金周造勢！柯文哲、黃國昌到場　拚「台北第一女市長」

記者袁茵／台北報導

九合一大選前夕的黃金周，無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日晚間舉辦造勢活動，先前保密到家的活動流程也隨之曝光；除了屢次站台的台北市長柯文哲之外，還請到前立委黃國昌助講，約於晚上8時30分由黃珊珊打著「首都第一女市長」頭銜大進場，由《ETtoday東森新媒體》全程直播。

黃珊珊20日將於信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，活動預計在晚上7時開始至晚上9時；黃陣營過去透露，來賓除了柯文哲之外，還有黃珊珊競選市政總顧問李鴻源，以及神秘嘉賓、百萬YouTuber到場相挺。由於黃珊珊已表示不會讓兒子當公眾人物，因此兒子不會到場，但家族成員會以影片方式來幫黃珊珊助選 。

▲黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

根據黃珊珊陣營最新規劃，活動將於7時準時開始，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；另也邀請金曲歌后曾心梅、歌手林俊逸、亞洲首對夫夫小銘小玄演唱，林靖嵐聽障舞蹈團表演。

另外，活動還找來黃珊珊研究所時期的恩師、交通大學科技法律研究所創所所長劉尚志，以及北市國小家長聯合會長廖哲豪、公有市場會長們穿雨鞋助講。

而當活動時間進入到晚間8時左右，找來了「立院戰神」黃國昌助講，接著再由柯文哲上台發表演講，預計在8時30分左右由黃珊珊打著「台北的未來，首都第一女市長」稱號大進場，並進行10分鐘講演後，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動預計晚間9時落幕。