「兩岸不再融洽，團團也病逝了」　他淚喊：這就是人生啊

記者邱晟軒／綜合報導

大貓熊團團今（19日）凌晨癲癇再度發作，醫療照管團隊在百般不捨下決定讓「團團」在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦了，園方證實，團團在下午1時48分心跳停止，消息曝光後，引發外界不捨。對此，媒體人黃揚明回憶道「兩岸不再融洽，團團也病逝了」。

▲團團再見了！（圖／台北市立動物園提供，以下同）

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黃揚明在臉書發文表示，團團是他記者採訪生涯的一段回憶，那時我在人間福報工作，團團、圓圓抵達木柵動物園後，那時每天要介紹如何分辨團團、圓圓。黃揚明不禁感嘆說，「10多年過去，兩岸關係不再融洽，團團也病逝了……這就是人生啊！」

國民黨台北市議員徐巧芯發文表示，謝謝團團曾經帶給我們的歡樂，以及證明了兩岸交流的價值，「雖然很不捨，但是不痛了，當個快樂的小天使！我們會用力地記得你，也會好好照顧圓仔和圓寶的，團團再見！」

胡采蘋在其臉書粉專「Emmy追劇時間」也發文緬懷團團，表示「貓熊團團安樂死了，希望可愛的貓熊下輩子再轉世投胎的時候，已經不用再當政治贈禮，可以自由的生活在竹林裡吃竹子。」

醫療照管團隊在討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，團團的病況已經不可逆，即使再加強藥物，牠也無法再有品質地自主生活。醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、下午1:48分，團團心跳停止，不會再繼續痛苦了。