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誤闖雪山挨罰！退休法官批「法律強人所難」　提告二審卻翻盤輸了

武陵農場景色宜人，吸引大批遊客造訪，法官學院前主任秘書梁耀鑌入內參觀時誤闖雪山步道遭罰。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場景色宜人，吸引大批遊客造訪，法官學院前主任秘書梁耀鑌入內參觀時誤闖雪山步道遭罰。（圖／武陵農場提供）

圖、文／CTWANT

曾任法官學院主任秘書的高等法院退休法官梁耀鑌，去年和兩名友人前往梨山、合歡山及廬山進行4天3夜之旅，一行人沿路拍照留念，途經雪山步道入口處時未看見左下方警示牌就走上去，經登山客提醒不可任意進入，隨即折返回到步道附近的販賣部購物，此時管理員突然現身說他們未申請就進入管制區，通知警方到場開單處罰每人3000元，梁耀鑌不服，提起行政救濟，不料一審勝訴、二審卻翻盤敗訴確定。

梁耀鑌指出，「法律不能強人所難」，限制民眾進入管制區的警示牌應該要標示明確，這件案子會輸讓他覺得非常意外。2021年8月31日他和友人買票進武陵農場參觀，走到離雪山步道口不遠的販賣部，同行友人向服務人員諮詢營業時間，並大聲說等走完步道就會回來買酸白菜和冰淇淋，當時販賣人員和管理人員都沒提醒須經許可才能走登山步道，沒想到回程進販賣部，管理人員就現身說他們違法，讓他們覺得莫名其妙，仍按照指示等了半小時才有警員來開單處罰。

根據相關照片顯示，雪山步道入口處的管制警示牌位於左下側，右側入口則無標示。梁耀鑌認為左下側標示無法引起遊客注意，初到的遊客除非把步道入口前後左右所有文字都看過一遍，否則根本不會知道管制進入，因此他們誤闖既無故意、也沒過失，不料員警仍堅持開罰，而他聲請法官到現場履勘確認標示是否清楚，同時也聲請傳喚管理員和開單員警出庭對質都遭拒絕。

法官輸官司1／退休後誤闖雪山遭罰　梁耀鑌力抗強人所難法律落敗

▲雪山登山口服務站附近是武陵農場觀賞雲海、雲瀑最佳地點之一。（圖／翻攝台灣國家公園公共設施管理系統）

梁耀鑌強調，本案最可議的就是當時進入管制區約500公尺沒碰到任何警員或巡查員，但事後員警卻在舉發單上記載「登山口管理員及山友已勸導多次未申請入園禁止登山」、「屢勸不聽，仍執意上山」，但事實上是其他登山客告知要獲得許可才能進入，他們就立即折返到販賣部買東西，此時管理員才現身說他們違法，因此舉發單的記錄明顯是「公文書上登載不實」，取締程序有嚴重瑕疵，此外，管理員未在入口處勸導阻止，也有失職入人於罰的嫌疑。

梁耀鑌認為，本案裁罰金額雖僅3000元，但有關情節卻是人民日常生活最常遇到的事，根據《行政罰法》第19條規定，違反行政法義務應受最高3000元以下罰鍰的處罰，如情節輕微，以不處罰為適當者，得免予處罰，並得糾正或勸導，但本案雪霸國家公園自始未予受處分人改正或勸導機會。

不過雪霸國家公園管理處在法院答辯認為，雪山步道入口階梯前設有柵欄阻隔民眾進入，並有警示牌懸掛柵欄上，以中英文載明「此登山步道位於生態保護區範圍，未取得入園許可證者請勿進入，以免違反國家公園法」，標示清楚且明確，並無設置不當情形，且園區遼闊高山林立，位於生態保護區並開放申請登山步道計有8條，執行取締違反《國家公園法》為保安警察第7總隊第5大隊警員、及保育巡查員，梁耀鑌等人也承認進入雪山步道，因此有權依法處罰。

一審時，苗栗地院行政訴訟庭認為，相關標示清楚，至於取締過程有無瑕疵和違法失職，與本案處分無關，梁耀鑌等人已有過失，不過雪霸國家公園未依違規情節輕重，一律裁罰3000元，違反比例原則及裁量怠惰，因此撤銷處分，判決3人免罰，雪霸國家公園不服提出上訴，還委請知名的「台灣國際專利法律事務所」律師擔任訴訟代理人。

台中高等行政法院則認為，《國家公園保護法》第19條規定，未經許可就進入生態保護區，根據《裁處罰鍰數額表》應處罰3000元，不須再區分行為輕重程度，因此不管有無故意或過失都已干擾生態，所以處罰3000元並無裁量瑕疵和怠惰，改判梁耀鑌等人敗訴確定。

法官學院前主任秘書梁耀鑌主張，雪山步道入口處的警示牌（左下方）標示不清。（圖／讀者提供）

▲法官學院前主任秘書梁耀鑌主張，雪山步道入口處的警示牌（左下方）標示不清。（圖／讀者提供）

雪霸國家公園管理處回應：

本案係以是否有違規事實作為認定開立處分單之依據。本處已於雪山登山步道入口處設有柵欄，並立有警示牌，明確標示告知「此登山步道位於生態保護區範圍，未取得入園許可證者請勿進入，以免違反國家公園法」，相關證據皆已提請法官審議並予採認，無涉勸導之有無。

本案已依《行政程序法》函請陳述意見、內政部訴願及法院二審確定。其中警員開立的違規調查紀錄表（紅單）上有相關案主簽名確認，並無偽造文書。程序上警員只是協助本處違規案件蒐集證據填具調查紀錄表，本處收訖調查紀錄表後始展開調查，並依《行政程序法》第102條規定函請違規人陳述意見，如調查違規行為屬實，陳述無理由，本處再予以處分。

園區管理員首要工作係於雪山登山口服務站內查驗及登錄已辦入園證者，是為掌握實際入園人員，以利後續災害救援通報等。而有空檔時向到訪民眾宣導生態保育與登山倫理等。如登山者未主動詢問，也並無主動告知相關法令規章義務。也因此本處另於登山步道入口處設有柵欄，並立有警示牌，明確標示告知「此登山步道位於生態保護區範圍，未取得入園許可證者請勿進入，以免違反國家公園法」。

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